چهار بخش جدید در بیمارستان شهید رجایی یاسوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: بالغ بر دو میلیارد ریال هزینه برای بهسازی و راه اندازی چهار بخش جدید این بیمارستان هزینه شده است.

حسام الدین نبوی زاده بیان داشت: تفکیک بخشهای روانپزشکی زنان و مردان، یکی از نیازهای این بیمارستان بود.

وی افزود: بخش زنان این بیمارستان با 20 تخت و بخش مردان نیز با 24 تخت، آماده خدمت رسانی به بیماران است.

نبوی زاده اظهار داشت: تراکم بیماران در بیمارستان امام سجاد(ع) و مسیر ارتباطی این بیمارستان علت ایجاد بخش شیمی درمانی در بیمارستان شهید رجایی است.

وی رفع نیاز بیماران سرطانی برای مراجعه به استانهای همجوار را مهمترین علت افتتاح بخش شیمی درمانی و ارائه خدمات رایگان به این بیماران عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به هزینه بالای درمان بیماریهای پوست و مو تصریح کرد: این بخش با همکاری بخش خصوصی و با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون راه اندازی شده است.

نبوی زاده افزود: مراجعه بیماران به شهرهای اطراف و صرف هزینه های هنگفت مراجعه به این مراکز هدف راه اندازی این بخش در این بیمارستان است.

وی عنوان کرد: بخش پوست، مو و زیبایی بیمارستان شهید رجایی، خدمات زیبایی را با تعرفه دولتی به مردم ارائه می دهد.

نبوی زاده افزود: بخش شیمی درمانی با 16 تخت و بخش پوست، مو و زیبایی نیز با شش تخت، آماده ارائه خدمات به مردم استان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این مراسم گفت: بر اساس قوانین دولتی، ارائه خدمات درمانی به بیماران صعب العلاج، بیماران مبتلا به مشکلات روحی روانی و سرطانی، تحت پوشش دولتی تعریف شده است.

اورنگ ایلامی افزود: با ارائه خدمات بهتر و توجه ویژه کارکنان بیمارستانها می توان در راستای ارتقاء خدمت رسانی به مردم گامهای موثرتری برداشت.

وی موقعیت شهری بیمارستان شهید رجایی را فرصت مناسبی برای ارتقاء خدمات پزشکی و درمانی در این بیمارستان و تسهیل خدمت رسانی عنوان کرد.