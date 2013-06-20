بيان تاريخ شفاهي انقلاب از زبان مبارزان در یک برنامه جدید رادیویی

حميد شيخ محمدي مدير راديو ايران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در برنامه جدید "در حضور حاضران" با دعوت از كساني كه به نوعي در دوره پهلوي اول و دوم و در جريان انقلاب اسلامي فعاليت داشتند و صاحب اثر يا مبارزاتي هستند، تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران بيان مي‌شود.

وی ادامه داد: مخاطبان راديو ايران مي‌توانند روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت 22:35 شنونده تاريخ شفاهي انقلاب و رخدادهاي پس از سال 1300 هجري شمسي در ويژه برنامه "در حضور حاضران" باشند.

مدیر رادیو ایران در پايان یادآور شد: محوریت این برنامه با موضوعات سياسي، فرهنگي و مبارزاتي افرادي است كه عليه رژيم شاه و عمالش فعاليت مي‌كردند و در آن با اساتيد دانشگاه و کساني كه به نوعي با عملكرد رژيم پهلوي مخالف بودند، گفتگو مي‌شود.









