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۳۰ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۱

بيان تاريخ شفاهي انقلاب از زبان مبارزان در یک برنامه جدید رادیویی

بيان تاريخ شفاهي انقلاب از زبان مبارزان در یک برنامه جدید رادیویی

مدیر رادیو ايران اعلام کرد در برنامه "در حضور حاضران" مبارزان انقلابي روايتگر تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران هستند.

حميد شيخ محمدي مدير راديو ايران در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در برنامه جدید "در حضور حاضران" با دعوت از كساني  كه به نوعي در دوره پهلوي اول و دوم و در جريان انقلاب اسلامي فعاليت داشتند و صاحب اثر يا مبارزاتي هستند، تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران بيان مي‌شود.

وی ادامه داد: مخاطبان راديو ايران مي‌توانند روزهاي شنبه و دوشنبه ساعت 22:35 شنونده تاريخ شفاهي انقلاب و رخدادهاي پس از سال 1300 هجري شمسي در ويژه برنامه "در حضور حاضران" باشند.

مدیر رادیو ایران در پايان یادآور شد: محوریت این برنامه با موضوعات سياسي، فرهنگي و مبارزاتي افرادي است كه عليه رژيم شاه و عمالش فعاليت مي‌كردند و در آن با اساتيد دانشگاه و کساني كه به نوعي با عملكرد رژيم پهلوي  مخالف بودند، گفتگو مي‌شود.



 
 

کد مطلب 2080257

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