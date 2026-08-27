به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر پنج شنبه در شورای اداری خراسان شمالی با حضور وزیر نیرو که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به وضعیت منابع آب استان اظهار کرد: در ۳۰ سال اخیر رکوردهای قابل توجهی در زمینه برداشت و مصرف آب ثبت شده و بخش عمده مصرف منابع آبی استان مربوط به بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی می‌تواند زمینه آزادسازی بخشی از منابع برای سایر مصارف را فراهم کند، افزود: استفاده از روش‌های نوین و اصلاح الگوی مصرف باید با جدیت دنبال شود و در صورت اجرای اقدامات مشترک و هماهنگ در سطح کشور، می‌توان بخشی از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی را مدیریت و به بخش‌های دیگر اختصاص داد.

علوی‌مقدم همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف و توجه به ظرفیت مخازن آب، از خطوط قرمز حوزه تأمین آب است و نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و مشارکت عمومی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به پروژه‌های حوزه آب و کشاورزی اظهار کرد: برای اجرای طرح‌های مرتبط با ذخیره و تأمین آب در بخش کشاورزی، اعتبارات قابل توجهی پیش‌بینی شده است و بخشی از این اعتبارات نیز تأمین شده، اما برای تکمیل پروژه‌ها همچنان به منابع مالی بیشتری نیاز داریم.

وی میزان اعتبار مورد نیاز برخی طرح‌های این حوزه را حدود یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود منابع مورد نیاز از محل ردیف‌های مرتبط با تنش آبی و سایر ظرفیت‌های اعتباری تأمین شود.

علوی‌مقدم همچنین به احداث مخازن آب شهری اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها در راستای جبران کسری مخازن و تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شهری ضروری است و برای تحقق آن نیازمند تأمین اعتبارات مورد نیاز هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در استان خاطرنشان کرد: تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب واحدهای مسکونی از الزامات اجرای طرح‌های مسکن است و در این زمینه نیز باید تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های زیربنایی متناسب با روند احداث واحدهای مسکونی مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های حوزه آب، کشاورزی و زیرساخت‌های شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت منابع موجود، اصلاح الگوی مصرف و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش آبی و تأمین پایدار آب در استان داشته باشد.

علوی‌مقدم با اشاره به وضعیت منابع آبی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر تنها ۱۹ درصد از حجم مخازن سدهای خراسان شمالی آب دارد و ۸۱ درصد ظرفیت این مخازن خالی است که ضرورت مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب را دوچندان می‌کند.