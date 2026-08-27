به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان تاکید کرد: از میان ۸۷ اثر ارسالی آموزگاران دوره ابتدایی استان سمنان به دومین جشنواره «اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری»، ۱۱ اثر برتر استان سمنان برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شدند.
وی افزود: این جشنواره با هدف شناسایی، مستندسازی و ترویج تجربههای موفق آموزشی، تقویت خلاقیت و نوآوری در فرایند تدریس، ارتقای کیفیت یاددهی ـ یادگیری و فراهمسازی زمینه تبادل تجربههای اثربخش میان آموزگاران برگزار شد.
معاون آموزش پرورش استان سمنان گفت: مرحله استانی جشنواره با مشارکت آموزگاران دوره ابتدایی سراسر استان برگزار شد و ۸۷ اثر در پایههای مختلف تحصیلی و کلاسهای چندپایه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
مرادی نسب افزود: آثار دریافتی پس از بررسی و ارزیابی تخصصی توسط هیئت داوران، بر اساس شاخصهای تعیینشده در شیوهنامه مورد سنجش قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس سهمیه ابلاغی و ظرفیت پیشبینی شده در شیوهنامه جشنواره، ۱۱ اثر به عنوان آثار برگزیده استانی انتخاب و برای رقابت در مرحله کشوری معرفی شدند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سمنان با اشاره به نقش چنین رویدادهایی در توسعه حرفهای معلمان اظهار کرد: جشنواره اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری فرصتی برای شناسایی و انتشار تجربههای موفق معلمان، تقویت فرهنگ یادگیری حرفهای و بهرهگیری از ظرفیتهای خلاقانه فرهنگیان در بهبود فرایندهای آموزشی مدارس است.
مراری نسب گفت: بر اساس نتایج داوری، راهیافتگان استان سمنان به مرحله کشوری این جشنواره مرضیه احسانی، آموزگار پایه اول از شهرستان سرخه، فاطمهزهرا مقدمی، آموزگار پایه دوم از شهرستان سمنان، فاطمه فیض، آموزگار پایه سوم از شهرستان سرخه و آتنا عرفانی، آموزگار پایه سوم از شهرستان سمنان هستند.
وی افزود: زهرا یوزباشی، آموزگار پایه چهارم از شهرستان میامی، کوثر اکبری، آموزگار پایه چهارم از شهرستان سمنان، ایمان حسنآبادی، آموزگار پایه پنجم از شهرستان گرمسار، سید سبحان عمادی چاشمی، آموزگار پایه پنجم از شهرستان مهدیشهر، فاطمه صفری، آموزگار پایه پنجم از شهرستان گرمسار، محمد تاجالدین، آموزگار پایه ششم از شهرستان گرمسار و فاطمه خدامی، آموزگار کلاسهای چندپایه از شهرستان گرمسار دیگر معلمان برتر هستند
نظر شما