قیمت جهانی نفت امروز ۵ شهریور؛ افت قیمت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت روز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵ بیش از یک دلار کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۱.۳۶ دلار کاهش، معادل ۱.۵۵ درصد، به ۸۶.۴۸ دلار در هر بشکه رسید.
نفت خام آمریکا، وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱.۴۰ دلار کاهش، معادل ۱.۷ درصد، ۸۰.۸۳ دلار معامله شد.
برنت در مسیر ثبت چهارمین روز متوالی کاهش و WTI در مسیر پنجمین روز افت قرار دارد.
رویترز به نقل از تحلیلگران مینویسد بازار نفت اکنون با افزایش احتمال دستیابی به توافق، احتمال افزایش رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز را در قیمتها لحاظ میکند. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM، گفت نفت بار دیگر تضعیف شده است، زیرا انتظارات برای دستیابی به توافقی که بتواند تعداد کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را افزایش دهد، بیشتر شده است.
با وجود توقف بخش عمده درگیریها، اختلافات بر سر کنترل تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران همچنان پابرجاست. تنگه هرمز پیش از آغاز درگیریها در اواخر فوریه، مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود و همچنان یکی از مهمترین نقاط حساس بازار انرژی به شمار میرود.
رویترز همچنین گزارش داده است که ایران و عمان در حال نهایی کردن جزئیات توافقی درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز هستند؛ موضوعی که در صورت تحقق میتواند به افزایش جریان حملونقل و کاهش بیشتر قیمت نفت منجر شود. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که با توجه به باقی ماندن اختلافات سیاسی و هستهای، ریسک تداوم بیثباتی در بازار نفت همچنان بالاست.
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