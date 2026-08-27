پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با کارت رفاهی متصل به اوراق گام

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی، شیوه نامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرضالحسنه در راستای اجرای ماده ۴۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در همین راستا، بانکها و موسسات اعتباری میبایست نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم جهت استفاده از ابزار مذکور اقدام کرده و ضمن اعلام آمادگی، لینک مربوط به فهرست پذیرندگان طرف قرارداد خود را جهت درج در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری ارسال کنند.
بر اساس شیوهنامه اجرایی کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرضالحسنه، سقف اعتبار کارت رفاهی قابل صدور برای هر متقاضی، مطابق سقفهای تعیینشده در دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری است. همچنین مدت زمان اعتبار کارت رفاهی جهت استفاده از این کارت حداکثر ۶ ماه تعیین شده است.
گفتنی است مدت زمان بازپرداخت اعتبار کارت رفاهی برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج مشابه تسهیلات نقدی ۱۰ سال است. همچنین مدت زمان بازپرداخت اعتبار کارت رفاهی برای تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، حسب دستورالعمل تسهیلات یادشده، ۳ تا ۷ سال تعیین شده است.
بر اساس ماده ۸ این شیوهنامه، متقاضی برای ثبتنام باید از طریق سامانه تسهیلات ازدواج و فرزنداوری اقدام کند و پس از ثبتنام اولیه، میتواند گزینه دریافت اعتبار در قالب کارت رفاهی را انتخاب کند. مؤسسه اعتباری موظف است لینک فهرست پذیرندگان طرف قرارداد خود را جهت اطلاع متقاضی در سامانه درج کند. پس از انتخاب مؤسسه اعتباری و شعبه درخواستی و دریافت پیامک کد رهگیری، متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر در دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند.
بر اساس ماده ۹، شرایط ضامن و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مطابق دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری خواهد بود.
همچنین طبق ماده ۱۰، بانک موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حسب درخواست متقاضی، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در قالب کارت رفاهی، نسبت به روش نقدی در اولویت قرار گیرد.
بر اساس مفاد شیوهنامه، استفاده از کارت رفاهی برای متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از طریق ثبتنام در سامانه و انتخاب گزینه دریافت اعتبار در قالب کارت رفاهی انجام میشود و پس از انتخاب مؤسسه اعتباری و شعبه، فرآیند تشکیل پرونده و صدور کارت دنبال خواهد شد.
لازم به ذکر است تا زمان حصول شرایط و زیرساخت های لازم جهت صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام مبتنی بر قرضالحسنه، آن بانک میباید نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به صورت نقدی مطابق با سهمیه های ابلاغی اقدام کند.
گفتنی است بر اساس ماده ۴۸ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵ «در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرضالحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانکهای عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید بهصورت قرضالحسنه اقدام نمایند.»
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