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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۳۵

ادامه غیبت بازیکنان و سرمربی؛

رحمتی و برهانی در تمرین استقلال حاضر شدند

رحمتی و برهانی در تمرین استقلال حاضر شدند

تمرین تیم فوتبال استقلال با حضور سیدمهدی رحمتی و آرش برهانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز چهارشنبه در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد 9 بازیکن تیم‌های امید و جوانان استقلال زیر نظر کادر فنی این تیم تمرین کردند. فردین عابدینی، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی هم به طور انفرادی در کنار زمین دوید.

آرش برهانی و سیدمهدی رحمتی که ظهر امروز در دفتر مدیرعامل باشگاه حاضر شده بودند با لباس شخصی کنار زمین حاضر شدند و با کادر فنی روبوسی کردند. مجید صالح، مربی تیم استقلال نیز با لباس شخصی در کنار زمین حاضر شده بود. امیر قلعه نویی هنوز از کانادا به ایران برنگشته است.

کد مطلب 2080552

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