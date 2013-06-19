رحمتی و برهانی در تمرین استقلال حاضر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز چهارشنبه در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد 9 بازیکن تیمهای امید و جوانان استقلال زیر نظر کادر فنی این تیم تمرین کردند. فردین عابدینی، بازیکن سابق تیم تراکتورسازی هم به طور انفرادی در کنار زمین دوید.
آرش برهانی و سیدمهدی رحمتی که ظهر امروز در دفتر مدیرعامل باشگاه حاضر شده بودند با لباس شخصی کنار زمین حاضر شدند و با کادر فنی روبوسی کردند. مجید صالح، مربی تیم استقلال نیز با لباس شخصی در کنار زمین حاضر شده بود. امیر قلعه نویی هنوز از کانادا به ایران برنگشته است.
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