به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابدالی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه «روز مزرعه آفتابگردان»، از اختصاص ۱۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت آفتابگردان برای نخستینبار خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای توسعهٔ کشت گیاهان کم آب بر در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: از این سطح، ۱۲۰ هکتار بهصورت سیستم آبیاری بارانی و ۴۰ هکتار به واسطه آبیاری تیپ کشت شده و انجام میشود.
مدیر جهاد کشاورزی دورود، تأکید کرد: برنامه ما این است که باهدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و بهرهوری بیشتر از منابع آب، گیاهان کم آب بر را در سطح شهرستان دورود توسعه دهیم.
ابدالی، افزود؛ باگذشت یک ماه از آغاز کشت آفتابگردان، کشاورزان اهالی این منطقه با مراجعهٔ به این مدیریت استقبال خوبی را نسبت به این طرح از خود نشان دادهاند.
وی گفت: انتظار میرود در سال آینده با همراهی کشاورزان، سطح زیر کشت آفتابگردان در شهرستان دورود افزایش یابد.
مدیر جهاد کشاورزی دورود با ارزیابی استقبال کشاورزان از این طرح، آن را گامی مؤثر در جهت توسعهٔ کشاورزی پایدار و مقابله با کمآبی دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند الگویی موفق برای سایر مناطق شهرستان لرستان باشند.
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