به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه «روز مزرعه آفتاب‌گردان»، اظهار داشت: سطح زیر کشت آفتاب‌گردان در کل استان لرستان به ۲۱۰ هکتار رسیده است و این محصول باتوجه‌به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های منطقه، می‌تواند از گزینه‌های قابل‌بررسی برای توسعه در الگوی کشت استان باشد.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این روز مزرعه صرفاً معرفی یک محصول نیست، بلکه فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های منطقه، شنیدن دیدگاه‌های بهره‌برداران و ارزیابی جایگاه آفتاب‌گردان در الگوی کشت منطقه است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، تصریح کرد: درگذشته برخی کشاورزان برای دستیابی به عملکرد بیشتر، افزایش مصرف نهاده‌هایی مانند کود و بذر را جایگزین رعایت کامل اصول فنی و زراعی می‌کردند، اما با افزایش هزینه‌های تولید، تداوم این رویکرد از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست؛ بنابراین، حرکت به سمت رعایت اصول فنی و زراعی، از جمله کاهش دست‌کاری خاک، رعایت تناوب زراعی و حفظ بقایای گیاهی، ضرورتی برای پایداری تولید و حفظ منابع آب‌وخاک است.

محمد بر لزوم رعایت اصول فنی و زراعی در عملیات کشت تأکید کرد و گفت: میزان کود موردنیاز هر مزرعه باتوجه‌به شرایط خاک و نحوه آماده‌سازی آن متفاوت است و نباید با دخالت‌های نسنجیده به ساختار خاک آسیب زد و سپس تلاش کرد با مصرف بیشتر نهاده‌ها، این آسیب را جبران کرد.

وی، تناوب کشت را یکی از مزایای قابل‌توجه در ورود محصولات جدید به برنامه زراعی دانست و تصریح کرد: ریشه عمیق آفتاب‌گردان امکان استفاده از لایه‌های پایین‌تر خاک را فراهم می‌کند و از این منظر می‌تواند گزینه‌ای قابل‌بررسی برای تناوب با غلات باشد که دارای ریشه‌های سطحی‌تر هستند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با طرح پرسش‌هایی درباره جایگاه آفتاب‌گردان در تناوب زراعی، زمان مناسب کشت و نیازهای غذایی این محصول، از کشاورزان خواست با نگاهی علمی و اقتصادی نسبت به انتخاب و توسعه کشت آن تصمیم‌گیری کنند.

محمدی ضمن قدردانی از آقای محمدی، کشاورز مزرعه آفتاب‌گردان، از وی خواست اطلاعات تکمیلی درباره منبع تهیه بذر، هزینه‌های تولید و بازار فروش محصول را در اختیار بهره‌برداران قرار دهد تا زمینه برای تصمیم‌گیری آگاهانه کشاورزان فراهم شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با ترویج و آگاهی‌بخشی و در صورت تأیید ظرفیت‌های فنی و اقتصادی، کشاورزان سایر مناطق استان نیز بتوانند از ظرفیت آفتاب‌گردان در تناوب کشت خود استفاده کنند.