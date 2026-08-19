به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری عصر امروز چهارشنبه در حاشیه «روز مزرعه آفتابگردان»، اظهار کرد: امروز در شهرستان دورود یک برنامه و رویداد آموزشی - ترویجی با عنوان «ورود گیاه آفتابگردان به الگوی کشت مناطق مختلف استان لرستان» در راستای معرفی ظرفیتهای این محصول و بررسی امکان توسعه کشت آن در مناطق مستعد استان برگزار شد.
وی افزود: بر اساس آمایش سرزمینی، برخی مناطق استان لرستان از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای تولید آفتابگردان برخوردار هستند و باتوجهبه ویژگیهای فیزیولوژیکی و گیاهشناسی این محصول، میتوان زمینه ورود آن به الگوی کشت این مناطق را فراهم کرد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به مزایای کشت آفتابگردان، ادامه داد: این محصول میتواند بهعنوان یکی از گزینههای مناسب برای تنوعبخشی به الگوی کشت مزارع استان موردتوجه قرار گیرد و با جایگرفتن در برنامه کشت مناطق مستعد، به افزایش تنوع محصولات و پایداری تولید کمک کند.
امیری، تأکید کرد: تنوع در کشت، به معنای پایداری در تولید است و حرکت به سمت الگوهای کشت متنوع و متناسب با ظرفیتهای اقلیمی و سرزمینی هر منطقه، یکی از الزامات توسعه پایدار کشاورزی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: برنامههای آموزشی و ترویجی باهدف آشنایی بهرهبرداران با ظرفیتهای جدید کشت، انتقال دانش و یافتههای علمی و بررسی عملی امکان توسعه محصولات متناسب با شرایط هر منطقه اجرا میشوند.
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