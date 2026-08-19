به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادیمقدم در جریان بازدید از چند روستای بخش مرکزی دماوند، بر ضرورت کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، رعایت ضوابط کاربری اراضی و جلوگیری از توسعه خارج از بافت روستاها تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به پروندههای کمیسیون ماده ۹۹، نظارت بیشتر بر عملکرد مهندسان ناظر و جلوگیری از واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به ساختوسازهای غیرمجاز شد.
این اظهارات در جریان بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران از روستاهای خرمده، مرا و سربندان در بخش مرکزی دماوند مطرح شد.
او در این سفر، به همراه حسن حسینپور، بخشدار مرکزی دماوند، در نشست بررسی وضعیت عمرانی روستاهای این بخش نیز شرکت کرد.
جوادیمقدم هدف از این بازدیدها را بررسی میزان اجرای مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان و ارزیابی آثار آن بر زندگی روستاییان عنوان کرد.
او گفت: پیگیری مصوبات در سطح روستاها باید بخشی از فرآیند مدیریت از مرحله تصمیمگیری در استان تا اجرای آن در محل باشد و افزود که ارزیابی میدانی اجرای مصوبات، امکان شناسایی فاصله میان تصمیمات و آنچه در عمل اتفاق میافتد را فراهم میکند.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری تهران همچنین بر رعایت ضوابط مربوط به کاربری اراضی و حفظ بافت اصلی روستاها تأکید کرد و گفت: دهیاران و مسئولان محلی باید بهصورت مستمر ساختوسازها را در محدوده و حریم روستاها زیر نظر داشته باشند.
در نشست با دهیاران بخش مرکزی دماوند، علاوه بر موضوع ساختوسازهای غیرمجاز، وضعیت پروژههای عمرانی روستاها نیز بررسی شد. در این جلسه بر شناسایی دقیق نیازهای هر روستا پیش از تعریف پروژهها، اولویت دادن به طرحهای مؤثر بر زندگی مردم، افزایش کیفیت پروژههای عمرانی و استفاده هدفمند از منابع مالی تأکید شد.
همچنین ضرورت حفظ هویت و ویژگیهای بومی روستاها، جلوگیری از استفاده سازندگان غیرمجاز از انشعابات آب، برق و گاز، توجیه و نظارت بر مهندسان ناظر و افزایش نظارت بخشداری بر روند ساختوسازها از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
بر اساس گزارش استانداری تهران، تسریع در رسیدگی به پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۹۹ نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در این جلسه بوده است.
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