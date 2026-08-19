به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناطق مرزی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جریان تولید، تأمین نیازهای اساسی و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی داشته باشد.

وی بر ضرورت تداوم اختیارات ویژه استانداران مرزی تأکید کرد و افزود: حفظ این اختیارات می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و هماهنگی برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را تسهیل کرده و زمینه واکنش سریع‌تر مدیریت استان به نیازهای اقتصادی را فراهم کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: واحدهای تولیدی برای استمرار فعالیت خود نیازمند دسترسی پایدار به مواد اولیه هستند و مدیریت استان باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، موانع موجود در مسیر تأمین این نیازها را برطرف کند.

سرمست با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید داخلی خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های استان‌های مرزی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شد و گفت: اختیارات ویژه می‌تواند به مدیریت بهتر ظرفیت‌های مرزی، تسریع امور و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: در شرایط کنونی، حفظ پایداری تولید و تأمین نیازهای اساسی جامعه نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی است.