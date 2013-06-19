روسیه باید "تمامیت دیجیتالی" خود را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "گاردین"، "سرگئی زلزنیاک" نماینده برجسته پارلمان روسیه خواستار گسترش "تمامیت دیجیتالی" روسیه و رها شدن کاربران اینترنت روسی از سایت های خارجی شد.

در پی افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از کشورهای جهان این نماینده عضو حزب حاکم روسیه متحد با درج مقاله ای نوشت: افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا توسط "ادوارد اسنودن" این ضرورت را برای روسیه ایجاد کرده است تا در استراتژی هایش در قبال اینترنت تجدید نظر کند.

وی گفت پاییز امسال لایح های را به پارلمان روسیه ارائه خواهد کرد که بر اساس یک سرور ملی ایجاد خواهد شد و وب سایت های خارجی مجبور خواهند بود در قلمرو روسیه ثبت شوند که این امر سبب امنیت کرملین خواهد شد.

زلزیناک گفت: آمریکا که خود را مهد دموکراسی معرفی می کند در واقع لحظه به لحظه در حال جاسوسی اطلاعات جهانیان است.