نامزدهای داستان «کودک و خردسال» و «نوجوان» جشنواره کتاب کودک معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران شانزدهمین دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان در بخش «داستان کودک و خردسال» خود 124 اثر و در بخش «داستان نوجوان» 51 اثر را ارزیابی کرده و نامزدهای دریافت جایزه را در این بخش‌ها معرفی کردند.

هیأت داوران بخش داستان کودک و خردسال، کتاب‌های «خواب‌های خوشمزه» و «به عروسی من بیا» اثر سرور کُتبی، «ماه و روباه و کلاغ» اثر زهره یحیی‌پور از انتشارات به‌نشر، «گرگ سایه‌ای» اثر فاطمه مشهدی‌رستم از انتشارات طرح و اجرای کتاب، «پی‌تی‌کو... پی‌تی‌کو...» اثر فرهاد حسن‌زاده و «کلید کوچولو» اثر ابراهیم قدردان از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان نامزدهای این بخش معرفی کردند.

در بخش داستان نوجوان، کتاب‌های «باغ وحشت» نوشته‌ راحیل ذبیحی، «آخر بازی» نوشته‌ نسترن فتحی از انتشارات چکه و شهر قلم، «وقتی مُژی گم شد» نوشته‌ حمیدرضا شاه‌‌‌‌آبادی و «اتاق تاریک» نوشته‌ محمد بکایی و «دلقک» نوشته‌ هدا حدادی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نامزد شدند.

برگزیدگان شانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان روز 18 تیر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب معرفی می‌‌شوند.