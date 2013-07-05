به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نواییلواسانی دبیر شانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان گفت: مراسم گشایش این جشنواره به صورت رسمی با حضور سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون در ساعت 10:30 صبح روز شنبه 15 تیر آغاز میشود.
وی افزود: نمایشگاهی از مجموعه برترین کتابهای برگزیده ناشران در جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی در 5 سال گذشته از 15 تا 18 تیر از ساعت 9 صبح تا 19 در نگارخانه برپا خواهد شد و برای این جشنواره دو غرفه «مهدی آذریزدی» و «معاونت فرهنگی کانون» برای مخاطبان در نظر گرفته شده است. بخشی از این جشنواره هم هر روز در ساعت 10:30 صبح و 16 به دیدار مخاطبان با نویسندگان و تصویرگران کتابهای کودک و نوجوان اختصاص یافته است که صبح روز نخست و در ساعت 10:30 مصطفی رحماندوست و علی خدایی و بعد از ظهر در ساعت 16 جعفر توزندهجانی و فرهاد جمشیدی میهمان این بخش هستند.
نوایی لواسانی گفت: غرفه کاردستی، سرگرمی و بازی برای کودکان و غرفه روشهای مطالعه و انتخاب کتاب برای بزرگسالان در طول برگزاری این جشنواره برپا میشود. در روز اول جشنواره همچنین از ساعت 15 تا 17 نشست ارایه پژوهش دکتر احمد گلمحمدی برگزار میشود و سپس دکتر کمال پولادی این پژوهش را نقد و بررسی میکند.
برگزیدگان جشنواره کتاب کودک و نوجوان در مراسم پایانی این جشنواره همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 18 تیر، مورد تقدیر قرار میگیرند.
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