به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران شانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در بخش «شعر» در رده کودک 34 اثر و در رده نوجوان 4 اثر را بازبینی کرد که در نتیجه در این بخش کتاب‌های «خلبان جنگی» سروده‌ لیلا خیامی از نشر زلال اندیشه، «بوی تمشک» سروده‌ حمید هنرجو از انتشارات سروش و مجموعه «رفتم بالا اومدم پایین» سروده‌ ناصر کشاورز از انتشارات چکه و شهر قلم به عنوان نامزد معرفی شدند.

هیئت داوری بخش «داستان ترجمه» همچنین در رده کودک و خردسال 150 اثر و در رده نوجوان 74 اثر را مورد بررسی قرار دادند که در نتیجه در رده کودک و خردسال «مجموعه 10 جلدی قصه‌های ماندگار» ترجمه‌ شهاب‌الدین عباسی از انتشارات مهاجر، «مجموعه 8 جلدی نیکلا کوچولو» ترجمه‌ نیلوفر اکبری از انتشارات ایران‌بان، کتاب‌های «تک و تنها توی دنیای به این بزرگی!» ترجمه‌ فریده خرمی و «برسد به دست معلم عزیز» ترجمه‌ محبوبه نجف‌خانی از انتشارات آفرینگان و «دوست تا همیشه» ترجمه‌ راحله پورآذر از انتشارت منظومه خرد به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شدند.

هیئت داوران همچنین در رده نوجوان داستان ترجمه «مجموعه کتاب‌های مدرسه» (جلد 3 تا 6) ترجمه‌ مرجان ظریف صنایعی و «افسانه سلیمانی مختار» از انتشارات دیبایه، کتاب‌های «کلماتین» ترجمه‌ پونه اسلامی از انتشارات قطره، «ماه بر فراز مانیفست» ترجمه‌ کیوان عبیدی آشتیانی و «جایی که کوه بوسه می‌زند بر ماه» ترجمه‌ پروین علیپور از انتشارات افق را به عنوان نامزد معرفی کرد.

برگزیدگان جشنواره کتاب کودک و نوجوان در مراسم پایانی این جشنواره روز 18 تیر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.