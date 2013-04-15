به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ماه سال گذشته سید‌صادق رضایی مدیرعامل کانون در مراسم اهدای جوایز پانزدهمین دوره این جشنواره اعلام کرد که از این پس این رویداد دوسالانه، هر ساله برگزار خواهد شد.

در این میان دبیرخانه این جشنواره 18 تیر روز درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده شناخته‌شده کتاب‌های کودکان را که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان نام‌گذاری شده است، به عنوان روز اهدای جوایز جشنواره کتاب کودک تعیین کرده است.

در همین حال با توجه به زمان اندک باقی مانده تا روز 15 اردیبهشت که به عنوان آخرین مهلت ارسال سه نسخه از هر اثر از سوی ناشران، نویسندگان، شاعران، مترجمان و تصویرگران فعال در حوزه‌ ادبیات کودک و نوجوان به دبیرخانه این جشنواره تعیین شده است، تا آثار منتشر شده در سال 1391 (چاپ اول) توسط گروه‌های داوری مورد ارزیابی قرار بگیرد.

این آثار مطابق معمول سال‌های گذشته در گروه‌های سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان و در بخش‌های شعر، داستان تألیف، داستان ترجمه، علمی و آموزشی، مذهبی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تصویرگری داوری خواهد شد. همچنین بر اساس اعلام این فراخوان قرار است امسال نمایشگاهی تخصصی از کتاب‌های برگزیده ناشران برتر حوزه کودک و نوجوان نیز از تاریخ 12تا 18 تیرماه به مدت یک هفته برپا شود که شرایط واگذاری غرفه‌های آن به زودی اعلام خواهد شد.

دبیرخانه شانزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان، در تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، شماره 26، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قسمت انتشارات قرار دارد.