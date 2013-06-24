نحوه گزینش داوطلبان کنکور 92 در دانشگاه آزاد اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه پذیرش داوطلبان توسط دانشگاه آزاد در کنکور سراسری 92، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرش دانشجو در کد رشته محلهای تحصیلی با آزمون، پس از اعلام نتایج اولیه به صورت جداگانه اقدام می کند.

وی ادامه داد: پس از اعلام نتایج اولیه آزمون سال 92 در 12 مردادماه، داوطلبان علاقمند به انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد باید بعد از دریافت کارنامه نتیجه اولیه از سازمان سنجش، برای انتخاب رشته این دانشگاه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش، افزود: تا آخرین لحظات قرار بود انتخاب رشته دانشگاه آزاد در لیست انتخاب رشته صدگانه سازمان سنجش قرار داشته باشد اما مرکز آزمون این دانشگاه پیشنهاد کرد فرایند انتخاب رشته، گزینش داوطلبان و اعلام نتایج نهایی را به صورت جداگانه انجام دهد.

توکلی اظهار داشت: بنابراین، همزمان با آغاز انتخاب رشته در سازمان سنجش، سامانه مرکز آزمون دانشگاه آزاد نیز فرایند انتخاب رشته را برای داوطلبان علاقمند به تحصیل در این دانشگاه آغاز خواهد کرد.

سخنگوی سازمان سنجش با بیان اینکه تمام داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری سال 92 امکان انتخاب کد رشته محلهای دانشگاه آزاد را دارند، تاکید کرد: داوطلبانی که علاوه بر علاقمندی برای دانشگاه آزاد، دانشگاههای پیام نور یا غیرانتفاعی را انتخاب کرده اند از سوی سازمان سنجش گزینش خواهند شد، در صورت قبولی در هر یک از این دانشگاهها، داوطلبان حق انتخاب یک پذیرش را دارند.