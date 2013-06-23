«ضد» 40 روز پس از انتشار چاپ هشتمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر «ضد» که برای اولین بار توسط سوره مهر در نمایشگاه کتاب عرضه شده بود، در فاصله 40 روزه از چاپ اول آن به چاپ هشتم خود رسید.
این اثر که از نخستین روز عرضه آن در نمایشگاه کتاب با استقبال کم نظیر مخاطبان روبرو شده بود در ایام 10 روز نمایشگاه کتاب به چاپ سوم رسید.
فاضل نظری در مورد شعرهای جدیدش اظهار داشت: فضای سرودههایم در این مجموعه جدید، عاشقانه و عارفانه است که در بیشتر این اشعار شاهد تلفیق این مضمون هستیم. در این مجموعه گاه بیتهای عارفانه و گاه شاهد بیتهای عاشقانه هستیم.
دفتر اشعار «ضد» چهارمین دفتر شعری فاضل نظری پس از «آنها»، «گریههای امپراطور» و «اقلیت» است.
«گریههای امپراتور» به عنوان اولین مجموعه نظری، مجموعه 38 سروده از شاعر است. مجموعه غزلهای «آنها» هم که شامل 51 غزل است در نهمین دوره کتاب فصل که ویژه آثار منتشر شده در بهار 88 است در بخش شعر به عنوان اثر ممتاز و برتر معرفی شده است.
همچنین «اقلیت» شامل 38 سروده در یک دفتر از سهگانه شعری فاضل نظری است.
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