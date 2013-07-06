به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل پرونده‌های مربوط به باشگاه‌های لیگ برتری ایران، سازمان لیگ فوتبال مدارک تمامی باشگاه‌ها را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد تا بررسی‌های لازم در خصوص آنها صورت گیرد. این پرونده‌ها در راستای حرفه‌ای شدن باشگاه‌های کشورهای عضو صورت گرفته و نقش مهمی در امتیازدهی لیگ‌های باشگاهی دارد.

سازمان لیگ ایران در نامه‌ای جداگانه از مسئولان برگزاری لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته‌اند تا در صورت مشاهده نواقصی در پرونده باشگاه‌ها آنها را به ایران بازگردانده و فرصت مجددی در اختیار باشگاه‌ها قرار گیرد تا اقدامات لازم را برای رفع نواقص موجود انجام دهند.

از سویی دیگر مسئولان سازمان لیگ در نظر دارند ورزشگاه‌های غدیر اهواز، حافظیه شیراز، عضدی و سردار جنگل رشت، دستگردی و تختی تهران را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کنند تا در بخش استادیوم‌ها امتیازات تازه‌ای را جمع آوری کنند. به گفته مسئول روابط بین الملل سازمان لیگ ایران در صورتی که دو استادیوم از جمع ورزشگاه‌های یاد شده به کلاس A - برسند امتیازات خوبی نصیب ایران خواهد شد.

در صورتی که روال امتیازدهی مثل سال‌های گذشته باشد ایران می‌تواند به کسب چهار سهمیه لیگ قهرمانان سال 2014 کاملا امیدوار باشد اما ابهامات تازه‌ای که برای هم کشورها به وجود آمده به روش تازه برگزاری و امتیازدهی لیگ ها باز می‌گردد. روشی که به طور رسمی در خصوص آن بحث نشده است.

پیشنهاد ایران

دو سال پیش بود که نمایندگان ایران در جلسات کمیته تخصصی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نسبت به نحوه برگزاری این رقابتها اعتراض کردند و خواستار بازنگری در انجام آن شدند. این پیشنهاد ایران از سوی برخی کشوها، به خصوص غرب آسیا با استقبال خوبی مواجه شد. اما کشورهای شرقی و در راس آنها کره‌جنوبی ساز مخالف را سر دادند. کره‌ای‌ها مدعی شدند که به خاطر قرادادهای تجاری با اسپانسرها تا سال 2014 نمی‌توانند تقویم مسابقات باشگاهی خود را تغییر دهند.

محمدرضا کسرایی، مسئول روابط بین‌الملل سازمان لیگ فوتبال ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است یک جلسه تخصصی در روز 14 تیرماه برگزار شود که روسای سازمان لیگ کشورهای مختلف در آن شرکت خواهند کرد و از ایران آقای تاج در نشست یاد شده حضور پیدا می‌کند. یکی از مهمترین مواردی که در این جلسه مطرح می‌شود به تغییر زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا باز می‌گردد.

وی افزود: کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال این است که تقویم مسابقات خود را با یوفا هماهنگ کند که اگر این اتفاق رخ بدهد کاملا به سود ما خواهد بود چرا که تیم های ایرانی در میانه راه دچار تغییرات می شوند و این هم به خاطر پایان فصل فوتبال باشگاهی ایران است.

افزایش درخواست‌‎ها

یکی دیگر از مواردی که ابهامات زیادی را در تعیین سهمیه لیگ‌های کشورهای مختلف به وجود آورده است به درخواست‌های مکرر کشورهایی باز می‌گردد که در مسابقات AFC CUP حضور دارند و به دنبال شرکت در لیگ قهرمانان آسیا هستند. برنامه جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا این است که تعداد کشورهای شرکت کننده در لیگ قهرمانان را افزایش دهد که برای این کار بالاجبار باید از تعداد سهمیه دیگر کشورها کاست.

کسرایی در این باره خاطرنشان کرد: این موضوع صد در صد طبیعی است. البته یک راهکار دیگر هم پیشنهاد شده که تعداد تیم‌ها برای مسابقات افزایش یابد و مثل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا عمل شود تعداد تیم‌های پلی‌آف نیز افزایش یابد.

ابهام بزرگ

اما پرسش اینجاست که آیا سهمیه‌های فوتبال ایران قابل پیش‌بینی است؟ مسئول کمیته بین‌الملل سازمان لیگ در این باره عنوان کرد: واقعا همه چیز مبهم است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد. سه سال است که کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌گوید شکل برگزاری مسابقات و سهمیه ها را تغییر می‌دهد ولی هر سال از کشورها مدارک باشگاهها را می‌خواهد. باید بینیم که واقعا چه تصمیمی برای برگزاری لیگ دارند.