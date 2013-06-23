پیروزی برابر صربستان برای من یک افتخار است/ باید این روند را ادامه دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو پس از پیروزی 3 بر 2 عصر امروز یکشنبه ایران برابر صربستان در لیگ جهانی گفت: بسیار خوشحالم که در این دیدار به پیروزی رسیدیم. پیروزی برابر صربستان که یکی از تیم های خوب جهان است برای من یک افتخار است. زمانی که ما جلسه داشتیم در رختکن به بازیکنان گفتم که از بازی اول چه چیزی یاد گرفته اند. بازی اول را با اختلاف دو امتیاز باختیم اما این بازی را بردیم و می توانیم از این دو بازی چیزهای زیادی یاد بگیرم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: باید در دفاع و توپ گیری بهتر عمل کنیم چرا که در این دیدار صربستان از ما بهتر کار کرد. خصوصا وقتی که تیم حریف صاحب توپ است باید تمرکز بیشتری داشته باشیم و شرایطی فراهم شود که شرایط را برای برگشت بهتر فراهم کنیم.

ولاسکو گفت: چیزی که برای ما در این دو بازی مهم بود اینکه در هر دو بازی برای رسیدن به پیروزی تا آخرین لحظات جنگیدیم. هیمشه بر این باورم که وقتی چنین بازی را همه می توانند ببینند صد بار بهتر از توضیحات یک مربی است. بین بازیکنان رقابت زیادی وجود دارد که در ترکیب اصلی باشند اما آنها این را هم می دانند که باید همیشه آماده باشند تا به بازیکنان داخل زمین کمک کنند.

وی افزود: امروز هم یکی بازیکنان خوبمان را از دست دادیم اما این آسیب دیدگی آنقدر تاثیرگذار نبود که بازیکنان ما کارشان را انجام ندهند. آنها جنگیدند و به هدفشان رسیدند. برای ما مهم این است که بتوانیم همینطور ادامه دهیم و بازی کنیم و البته به یادگیری هایمان ادامه دهیم. صربستان بازیکنان جوانی دارد و در سه بازی گذشته بیرون از خانه بازی کرده است. این را ما باید یاد بگیریم که بازی داخل و بیرون خانه فرقی نداشته باشد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران افزود: ما فردا می رویم ایتالیا و بعد از آن می رویم به کوبا و برگشت از کوبا کنسل شد که باید یک روز دیرتر به ایران بیاییم و برای بازی با آلمان در آخرین لحظات به تهران می رسیم. این یک رقابت است برای بازیکنان که ببینیم می توانیم مثل حریفان سخت باشیم. والیبال ایران به چنین بازیکنانی نیاز دارد که باور داشته باشند و بتوانند با همین شرایط به کارشان ادامه دهند.

خولیو ولاسکو در پایان گفت: برخی از مردم می گویند این موفقیت ها کار ولاسکو است اما ما کادر فنی خوبی داریم. مربیان ایرانی هم کار خودشان را به خوبی انجام می دهند. ضمن اینکه بازیکنان خوبی هم داریم. سرپرسیت تیم هم کار خودش را به خوبی انجام می دهد. باید به کل تیم افتخار کنم چرا که روحیه خوبی بین کل تیم است.