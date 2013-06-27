به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، "خولیو ولاسکو" سرمربی ایتالیایی تیم ملی ایران عصر روز چهارشنبه در میان خبرنگاران محلی مودنا و ایتالیایی حاضر شد و به سئوالات آنها پاسخ داد.

این نشست خبری ولاسکو معطوف به والیبال نبود و سئوالات خبرنگاران در خصوص زندگی وی در ایران و مردم ایران را هم شامل می‌شد. سرمربی والیبال ایران هم به مانند یک سفیر فرهنگی از فرهنگ و مردم ایران دفاع و از آن تعریف و تمجید کرد.

ولاسکو از زندگی خود در ایران و آرامش مردم ایران برای خبرنگاران سخن و خطاب به آنان گفت: مردم ایران کاملا متفاوت با عرب‌ها هستند. آنها را از عرب‌ها جدا کنید. مردم ایران زندگی متفاوتی دارند و هیچ ربطی به عرب‌ها ندارند.

وی ادامه داد: مردم ایران زندگی آرام و سرزنده ای دارند. ایران کشوری آرام و بی دغدغه است. من زندگی خوبی در آنجا دارم و از هر حیث احساس راحتی و امنیت می‌کنم. ایران کشوری دیدنی است و آثار تاریخی بسیار زیبایی دارد. من در چند سالی که آنجا بودم، تنها توانستم چند جای دیدنی آن را از نزدیک ببینم. مثل پرسپولیس و تخت جمشید که از تماشای آنها بسیار لذت بردم. ایران کشوری با تمدن است و مردمی با فرهنگ و اصیل دارد و به طور کلی آن طور که گفته می‌شود نیست. ایران کاملا متفاوت و بسیار جذاب و دیدنی است.