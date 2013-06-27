ایران باید قدر ولاسکو را بداند/ روش خولیو منحصر به فرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرینات تیم ملی والیبال ایران در سالن پالازاکای مودنا ایتالیا قبل از بازی با تیم ملی والیبال این کشور تماشاگران ویژه‌ای دارد و بازیکنان و مربیان بزرگ والیبال دنیا برای دیدن تمرینات ولاسکو در تیم ایران به این سالن می‌آیند؛ به گونه‌ای تعداد تماشاگران تمرینات تیم ایران بیشتر از تعداد تماشاگران تمرینات ایتالیاست.

"برناردی" که یکی از پرافتخارترین بازیکنان والیبال دنیا به حساب می‌آید و چندین عنوان قهرمانی جهان، المپیک و لیگ جهانی را در کارنامه خود دارد، یکی تماشاگران ویژه تمرینات ملی پوشان والیبال ایران بود. بازیکن سابق تیم ملی ایتالیا در این خصوص گفت: من برای دیدن دوست عزیزم "خولیو ولاسکو" و تماشای تمرینات او در تیم ایران به سالن آمدم. آمدم تا تمرینات ولاسکو را برای تیم ایران ببینم. این تمرینات برای من بسیار آموزنده است. خیلی وقت بود که تمرین وی را ندیده بودم. آمدم تا از آن درس بگیرم. خولیو به غیر از اینکه یک مربی خوب و بزرگ است، شخصیت بزرگی دارد.

وی افزود: روش و سبک ولاسکو در دنیا منحصر به فرد است. ولاسکو بر روی ذهنیت بازیکنان کار می‌کند و این روشی است که در دنیا خاص خولیو می‌باشد. ایران باید قدر این مربی بزرگ را بداند.

برناردی در ادامه خاطرنشان کرد: از اینکه تیم خولیو به این خوبی بازی می‌کندخوشحال هستم. این پیشرفت منحصر به فرد و خاص ولاسکو است. به تیم ایران به خاطر این پیشرفت تبریک می‌گویم. دو سال پیش ایران در سطح تورنمنت بین المللی نبود ولی امروز با بهترین مربی دنیا در بهترین تورنمنت‌های والیبال دنیا شرکت می‌کند و نمایش خوبی هم از خود ارائه می‌دهد.

به گزارش سایت فدراسیون والیبال، این مربی ایتالیایی در خصوص دیدار ایران و ایتالیا هم گفت: این بازی را به هیچ عنوان نمی‌شود پیش بینی کرد. ایتالیا خیلی تیم قوی و خوبی دارد. تجربه خوبی هم پیدا کرده است. مطمئنا در این بازی پیکار میان بازیکنان جوان دو تیم بسیار دیدنی و جذاب خواهد بود. شما بازیکنان جوانی دارید و هر روز رو به رشد و پیشرفت هستید. در بازی با آلمان اگر چه ما 3 بر صفر بازی اول را بردیم، ولی در بازی دوم دو ست اول را واگذار کردیم و سپس توانستیم 3 بر 2 پیروز شویم. این بازی یک تجربه خیلی خوب برای هر دو تیم مخصوصا ایران خواهد بود.

تیم ملی والیبال ایران که در حال حاضر در ایتالیا به سر می‌برد، اولین مسابقه خود را برابر تیم ملی والیبال ایتالیا در لیگ جهانی جمعه شب برگزار می‌کند.