یک جهان دلتنگ ظهور امام زمان (عج)

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز نیمه شعبان سالروز تولد مردی است که امید مردان و زنان عالم در باز شدن درهای رحمت الهی بر روی اهل زمین است و چشم های منتظرانش سال هاست در فراغ او گریسته و قلب هایشان به عشق او تپیده است.

مهدویت و فلسفه انتظار در نگاه بزرگان دینی بخشی از باورهای عمیق اعتقادی است که هر یک کوشیده اند به انحای مختلف در بیان و تبیین آن گامی برداشته باشند.

یکی از این بحث ها سرنوشت نهایی بشر است که بزرگان و علما را در طول تاریخ بر آن داشته تا با نگاهی نو به تاریخ و بررسی ابزارهای تاثیر گذار بر آن سرنوشتی که در انتظار جامعه بشری است را پیش بینی کنند از این رو مکاتب مختلف مادی و معنوی هر یک برای آن تعریفی ارائه داده است.

آینده تاریخ در اسلام کاملا روشن است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این باره می گوید: امروزه بحث اساسی عصر ما این است که تاریخ به کجا می رود و انسان ها را به خود به کجا می کشاند؟ اصولا همه در این اندیشه اند که خمیر مایه تاریخ چیست؟

حجت الاسلام حمید عظیمی می افزاید: مارکسیست ها کوشیدند تا با وضع دیالکتیک مدیریت جهانی کنند اما پس از 70 سال به قول امام راحل (ره) بقایلی ان را باید در موزه های تاریخ جستجو کرد چرا که ناقوی بی آبرویی این اندیشه مادی آدمی چنان به صدا در آمد که به گوش همه رسید.

وی ادامه می دهد: در مکتب مارکس تاریخ از تضاد بین ابزار قدیم و جدید و درگیری حاصل بین آنها به وجود می آید و آینده تاریخ در مکتب اینها جای بحث دارد و معلوم نیست که چه آینده ای رقم خواهد خورد.

حجت الاسلام عظیمی می گوید: لیبرالیسم هم با قرار گرفتن در مقابل این تفکر امروز در سراشیبی سقوط قرار دارد و رو به سوی وعده امام راحل (ره) که همان خستگی بشریت از این تفکر است گذاشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ادامه می دهد: پیدایش انقلاب شکوهمند اسلامی ایران موجب شد تا تعریفی جدید از انسان و آینده آن برای جهانیان عرضه شود چرا که این انقلاب بر مبنای مکتب وحی بوده و شالوده ای الهی دارد که برای اداره دنیا برنامه دارد.

حجت الاسلام عظیمی در این باره ابراز می دارد: هم اکنون این تفکر به جهان صادر شده است و الگوی حاکمیتی آن که همان ولایت مطلقه فقیه است در حال پیاده شدن در جهان است و مردم نیز به این الگو احساس نیاز دارند.

وی در خصوص نگاه اسلام به آینده بشر می گوید: در این مکتب الهی که برای همه امور بشر برنامه مدونی دارد آینده تاریخ آینده ای روشن و واضح است که به آن وعده داده شده است و این آینده در اثر تقابل جبهه حق و باطل محقق می شود که در طول تاریخ بشریت تکرار شده است و در حال تکرار است.

حجت الاسلام عظیمی تصریح می کند: آینده ای که اسلام وعده آن را داده است نتیجه تقابل حق و باطل است و به صراحت وعده داده شده است که آینده از آن صالحین است که با ظهور امام زمان (عج) محقق می شود.

وی تاکید می کند: البته نتیجه حاصل ماحصل سال ها رنج تمام انسان ها برای تحقق بخشیدن به آرمان هایی است که خداوند برای بشر ترسیم کرده که باید با سال ها مجاهدت در کنار منجی خود به آن دست یابند.

ظهور و منجی را همه قبول دارند

شاید یکی از بخش هایی که ماتریالیست ها بارها بر آن خورده گرفته اند مسئله طول حیات بشر و امکان بقای جسم بعد از طی سال ها از عمر شخص باشد که در این زمینه معادلات مادی ماتریالیست ها ناکارآمدی خود را نشان می دهد و موجب کتمان فردی می شود که از او به عنوان منجی یاد شده است و قرار است با آمدنش دنیا را پر از صلح و آرامش و عدالت کند.

دکتر جعفر صادقی از استادان الهیات در این باره می گوید: این نوع نگرش ناشی از نگاه کسانی است که همه پدیده های هستی را با علم محدود خود مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند.

وی تاکید می کند: بر اساس حدیث معروف پیامبر اسلام (ص) عقل و دین در تعادل با هم قرار دارند و هر چه عقل آدمی بر آن دلالت کند دین نیز آن را تایید می کند و این پدیده یعنی داشتن طول عمر فراوان از نظر علمی قابل اثبات است.

این استاد انشگاه می افزاید: تاریخ بشر شاهد طول عمر افرادی بوده که تا چند صد سال پیش عمرهایی بالای 150 سال از آنان گزارش شده و حتی در برخی از مناطق جهان افرادی با عمرهای 300 ساله گزارش شده اند که وصف آنها را شنیده ایم .

وی می گوید: از این دلایل عقلی که بگذریم دلایل نقلی بی شماری نیز در این رابطه داریم که عمر حضرت نوح نمونه ای از آنهاست که بنا به روایاتی 950 سال و بنا به برخی از روایات بیش از هزار سال بوده است و البته این موضوع تنها محدود به انسان ها نیست و طبیعت از این طول عمرها مثال های موجود بسیاری برای ما ارائه می کند که نیازمند داشتن روحی روشن برای درک حقیقت است.

دکتر ابراهیمی ادامه می دهد: آفرینش انسان های خارق العاده نیز گواه علمی دیگری نیز بر توانایی خداوند برای آفرینش انسان هایی است که می توانند توانایی های مافوق تصور بشر داشته باشند که آفرینش حضرت عیسی بن مریم (ع) از نمونه این نشانه های الهی است چرا که ایشان با اراده خداوند تنها از مادری باکره و پاکدامن به دنیا آمدند و حال با مقایسه این دلایل عقلی و نقلی آیا نمی توان طول عمر حضرت بقیه الله (ع) را اثبات کرد؟!

وی تصریح می کند: در تمام ادیان ساخته دست بشر و ادیان آسمانی نوعی اعتقادبه منجی وجود دارد ، از آیین بودایی و هندویسم تا زرتشت و یهود و مسیحیت و تمام آنها برای این منجی نشانه هایی را معرفی کرده اند.

دکتر ابراهیمی می افزاید: در نگاه همه این مکاتب منجی فردی است که برای گسترش عدالت و رفع مظالم ظهور خواهد کرد اما ویژگی اسلام این است که آینده را مولود اقدامات این منجی معرفی می کند که با تلاش و مجاهدت خود و پیروانش سعادت دنیوی و اخروی را برای بشریت به ارمغان می آورد.

به هر حال آنچه که موجب می شود تا کاروان بشریت بر روی این کره خاکی با امید به طی مسیر خود به سوی آینده پیش برود همین اصل انتظار است و نیمه شعبان برای پیروان اسلام ناب محمدی(ص) نوید بخش تحقق این روز مبارک است که مردی از تبار خاندان نور و روشنی می آید و تاریکی درون آدمیان را به مصداق "سراج مبین" به روشنی می کشد و سعادت و خوشبختی را که مطلوب هر انسانی است در پرتو تعالیم الهی و قرآن بر آنان عرضه می کند.

آری این روزها ورد زبان خیلی از انسان شاید این باشد که " نمی دونم از کدوم ستاره منو می بینی؟"

گزارش از رامین فرهودی