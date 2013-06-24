به گزارش خبرنگار مهر در سالهای گذشته علی دایی در اکثر تیمهایی که هدایت آن را برعهده داشته، البسه مورد نیاز آن تیم را هم از تولیدی دایی تامین کرده است، از جمله لباسهای تیم ملی که زمان سرمربیگریاش آنها را برای فدراسیون فوتبال تامین می کرد.
دایی همچنین در پرسپولیس و راهآهن هم لباسهای تولیدی خود را در اختیار این تیمها قرار میداد با وجود این، این اتفاق فصل آینده در پرسپولیس رخ نخواهد داد.
محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما فصل آینده هم با "آل اشپورت" قرارداد دادیم و برند دایی لباس ما را تامین نمیکند.
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