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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

رویانیان به مهر خبر داد:

پرسپولیس فصل آینده "دایی" نمی‌پوشد

پرسپولیس فصل آینده "دایی" نمی‌پوشد

البسه تیم فوتبال پرسپولیس برای فصل آینده همان برند قبلی است و با وجود انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی سرخپوشان این تیم از برند "دایی" استفاده نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در سال‌های گذشته علی دایی در اکثر تیم‌هایی که هدایت آن را برعهده داشته، البسه مورد نیاز آن تیم را هم از تولیدی دایی تامین کرده است، از جمله لباس‌های تیم ملی که زمان سرمربیگری‌اش آنها را برای فدراسیون فوتبال تامین می‌ کرد.

دایی همچنین در پرسپولیس و راه‌آهن هم لباس‌های تولیدی خود را در اختیار این تیم‌ها قرار می‌داد با وجود این، این اتفاق فصل آینده در پرسپولیس رخ نخواهد داد.

محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس  در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما فصل آینده هم با "آل اشپورت" قرارداد دادیم و برند دایی لباس ما را تامین نمی‌کند.

کد مطلب 2082943

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