صادرات 8هزار و 300 تن آبزیان از بوشهر/ماهی یال اسبی بیشترین آبزی صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر دشتی دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان بوشهر از نقاط مهم صد و پرورش آبزیان در کشور است گفت: سالانه علاوه بر صید 40هزار و 500تن انواع آبزیان، بیش از سه هزار تن میگو و دیگر آبزیان پرورشی، تولید می‌شود.

وی از فعال بودن 14 مرکز صنایع فرآوری و بسته بندی آبزیان در استان بوشهر خبرداد و گفت: این مرکزقابلیت فرآوری 14هزار و 975تن آبزیان در ساعت دارند و قادر هستند آبزیان را بسته بندی ، انجماد، ودر سردخانه‌های مجهزنگه‌داری کنند.

رئیس گروه بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازارآبزیان شیلات بوشهر از اشتغال 337نفر در این صنایع فرآوری خبرداد و گفت: در فصول صید و برداشت میگو از اراضی پرورش میگو تعاد شاغلین تا 5برابر افزایش می‌یابد.

دشتی با بیان اینکه آبزیان پس از فرآوری به خارج از کشور صادر می‌شود گفت: سال گذشته 8هزار و 335تن انواع آبزیان شامل میگوی پرورشی، ماهی یال اسبی، ماهی تازه، ماهی مرکب، اسکویت، مارماهی، و فیله ماهی پس از فرآوری از بوشهر به کشورهای مختلف صادر شد.

وی ارزش آبزیان صادر شده را 27میلیون و 88هزار دلاراعلام کرد و گفت: این محصولات که ماهی یال اسبی، میگوی پرورشی و ماهی مرکب بیشترین صادرات به خود اختصاص داده است به آمارات متحده عربی، ویتنام، کره جنوبی،چین، تایلند،کویت، مصر و عراق صادر شده است.