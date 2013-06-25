بارسلونا مشتری تازه "وین رونی"

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 27 ساله تیم فوتبال من یونایتد قرار است این هفته با "دیوید مویس"، سرمربی جدید باشگاه، پای میز مذاکره بنشیند. "آلکس فرگوسن" پیش‌تر در پاسخ به تقاضای رونی مبنی بر فروش وی گفته بود این مهاجم فروشی نیست.

مقامات بلندپایه بارسا در گفتگو با سان اسپورت گفته‌اند منتظرند تا در صورتی که منچستریونایتد بخواهد این بازیکن را بفروشد او را به خدمت بگیرند.

یکی از این مقامات اظهار داشت: رونی دقیقا از آن دست مهاجمانی است که به طور کامل در سیستم بارسلونا کارایی دارد. بازی تدافعی در بارسا از همان جلو آغاز می‌شود و رونی در این خصوص از هر بازیکن دیگری سخت‌تر کار می‌کند. اولین تماس این بازیکن با توپ، حرکتش، کنترل توپ و دید او فوق‌العاده است و اگر در بازار فروش قرار بگیرد قطعا او را به خدمت می‌گیریم.

بارسلونا به احتمال فراوان به "داوید ویا" اجازه جدایی خواهد داد. پس از اینکه میل آرسنال برای خرید این بازیکن پس از ماه ژانویه فرو نشست اکنون تاتنهام مقصد جدید مهاجم بارسا خواهد بود.