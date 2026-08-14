اقدام خصمانه دولت کانادا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا امروز اعلام کرد، این کشور پنج فرد ایرانی را در راستای اقدامات اقتصادی علیه تهران تحریم کرده است. کانادا مدعی است این افراد در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطاتی که صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی را تضعیف می‌کند مشارکت داشته‌اند!

کانادا مدعی شد که این اقدامات در راستای تلاش‌های متحدان و شرکای این کشور برای مقابله با فعالیت‌های «بی‌ثبات‌کننده» ایران انجام شده است.

این در حالی است که به نظر می رسد شکست تقلای آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان برای بازگشایی تنگه هرمز باعث شده دست به اعمال چنین تحریم هایی بزنند.

وزیر امور خارجه کانادا گفت، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای تجارت جهانی و امنیت انرژی حیاتی است و تحریم‌های امروز افرادی را هدف قرار می‌دهد که اقداماتشان این اصول را تضعیف و امنیت اقتصادی و انرژی جهان را تهدید می‌کند!

بر اساس سند رسمی دولت کانادا، چهار تن از این افراد تحریم‌شده عبارتند از سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا؛ ابراهیم عزیزی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.