فعالیت های دریایی تا ظهر دوشنبه در خزر ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار هواشناسی مازندران، شرایط دریای خزر از اواخر وقت شنبه تا ظهر دوشنبه ناپایدار خواهد بود و افزایش سرعت باد و ارتفاع موج، وضعیت دریا را برای فعالیتهای دریایی نامناسب میکند.
در پی این شرایط، انجام فعالیتهایی از جمله شنا، قایقرانی و فعالیتهای صیادی ممنوع اعلام شده است و از مسافران، گردشگران، بهرهبرداران و فعالان دریایی خواسته شده است هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از ورود به آب و انجام فعالیتهای دریایی در این مدت خودداری کنند.
همچنین در شرایط مواج شدن دریا، نزدیک شدن به محدودههای پرخطر ساحلی و ورود به آب خارج از محدودههای ایمن میتواند خطر غرقشدگی و حوادث دریایی را افزایش دهد.
هواشناسی مازندران بر ضرورت توجه به هشدارهای صادرشده تأکید کرده است؛ بر این اساس، تا زمان عادی شدن شرایط، از هرگونه شنا، قایقسواری و فعالیت صیادی در دریای مازندران باید پرهیز شود.
هشدار دریایی سطح زرد از اواخر وقت شنبه آغاز شده و تا ظهر دوشنبه ادامه خواهد داشت.
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