۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

در صحن مجلس مطرح شد:

اظهارات سخنگوی دولت از تفکرات انجمن حجتیه نشات می گیرد

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با انتقاد از اظهارات اخیر سخنگوی دولت در مراسم تجلیل از احمدی نژاد گفت: این اظهارات لکه دار کردن معارف دینی است و از تفکرات انجمن حجتیه نشات می گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری نسبت به اقدامات اخیر رئیس جمهور در اعطای نشان های دولتی و سکه به اعضای کابینه گفت: فضل و بخشش هایی که در انتهای دولت با میلیون ها تومان هزینه انجام می شود دور از شان دولتی است که داعیه عدالت محوری دارد.

نماینده مردم کرج ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از کارخانجات به دلیل کمبود اعتبار کارگران خود را اخراج می کنند و مردم برای یک لقمه نان محتاج کمیته امداد هستند، این فضل و بخشش ها دور از شان است.

وی همچنین با انتقاد از سخنان اخیر الهام گفت: به معنویت مردم هم حراج می زنند، حرف های الهام دور از شان معارف اسلامی است و این لکه دار کردن معارف دینی است و از تفکرات انجمن حجتیه است.

الهام در همایش تقدیر از احمدی نژاد گفته است : انشاءالله در آینده ای نزدیک دکتر احمدی نژاد که به تبعیت از امام زمان هوشمندانه از نائب او تبعیت کرد در رجعتی دیگر همراه با امام زمان حکومت دیگری را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 2083673

