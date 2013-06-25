كارگاه آموزشي مبارزه با بيماري سالك در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون اجتماعی ناجا در استان سمنان در مراسمي به مناسبت هفته جوان با حضور پاسداران و سربازان تيپ كه در حسینیه حضرت امام خميني(ره) تیپ12 برگزار شد گفت: کشورهای سلطهگر دنیا و در رأس آنها اسرائیل در چند سال اخیر به این تجربه رسیدهاند که هجمه فرهنگی تأثیری به مراتب مخربتر از حمله نظامی دارد.
مهدی تقوی، با اشاره به پیشرفت سرسامآور تکنولوژی و خدمات آن به بشریت اظهار كرد: کشورهای پیشرفته در دنیا در قبال خدماتی که انجام میدهند، سود این خدمات و میزان بازدهی آن را در کوچکترین اجزای آن محاسبه میکنند.
وي افزود: سادهلوحی است اگر فکر کنیم که این خدمات فقط رویکرد بشر دوستانه دارند؛ بنابراين بايد بدانیم کشورهای سلطهگر دنیا و در رأس آنها اسرائیل در چند سال اخیر به این تجربه رسیدهاند که هجمه فرهنگی تأثیری به مراتب مخربتر از حمله نظامی دارد.
معاونت اجتماعی ناجا در استان سمنان گفت: كشورهاي سلطهگر با بسيج کردن تمام امکانات و استعدادهایشان در سراسر جهان برنامهریزی وسیعی برای سلطه فرهنگی بر کشورهای جهان را در پیش رو گرفتهاند.
تقوي با بيان اينكه با کمی توجه و دقت و حرفهایی که گاه خود این رسانهها به آن اشاره دارند، در مییابیم که خطر نزدیکتر از آن چیزی است که ما تصور میکنیم، افزود: خوراندن سم در یک آن به یک فرد ممکن نیست ولی اگر همان دارو را کمکم و همراه باخوراکیهای دیگر به فرد بخورانند و بدون آنکه متوجه شود، خود را به کشتن داده است.
شورای اندیشه و همفکری کانون بسیج ورزشکاران شاهرود برگزار شد
مدیر کانون بسیج ورزشکاران شاهرود در جلسه شورای اندیشه و همفکری کانون بسیج ورزشکاران شاهرود که با حضور مسئولان هیئتهای ورزشی و موثرین ورزشکار بسیجی در سالن جلسات کانون بسیج ورزشکاران شاهرود برگزار شد، گفت: باید هیئتهای ورزشی با کمک بسیج ورزشکاران و اداره ورزش و جوانان در غنی سازی درست و هدفمند نسل جوانان تلاش کنند و این هدف با همدلی و همکاری محقق خواهد شد.
حسین ناظمی با اشاره به اهمیت بسیج در جامعه و تشکیل اقشار مختلف بسیج در جهت ایجاد تعامل و همکاری بیشتر اقشار در امر بسیج اظهار كرد: بسیج ورزشکاران با توجه به اینکه قشر عظیمی از جامعه ورزشکار هستند و به فعالیتهای مختلف ورزشی میپردازند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وي افزود: هدف از برپایی این جلسه و تشکیل این شورا ایجاد یک اتاق فکر و اندیشه در جهت بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای ورزشکاران در قالب بسیج است.
مدیر کانون بسیج ورزشکاران شاهرود تصریح کرد: باید با استفاده از توانمندیهای شما عزیزان در هرچه بهتر و هدفمندتر شدن برنامهها در جهت استفاده از تمام ظرفیتهای ورزشکاران بسیجی تلاش کنیم و این نیاز به برنامهریزی و شورای مشورتی دارد.
ناظمی بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه تابستان و اوقات فراغت دانشآموزان هستیم و هجمه گستردهای روبه ورزشهای تخصصی میآورند، باید با برنامهریزی در کنار پرورش جسم در پرورش روح آنان نیز تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: باید هیئتهای ورزشی با کمک بسیج ورزشکاران و اداره ورزش و جوانان در غنیسازی درست و هدفمند نسل جوانان تلاش کنند و این هدف با همدلی و همکاری محقق ميشود.
رئيس شورای اندیشه و همفکری کانون بسیج ورزشکاران شاهرود نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت غنیسازی اوقات فراغت و نقش ورزش در این میان گفت: ورزش میتواند ظرفیتها و پتانسیلهای آزاد نشده را آزاد کند و ما باید از این فرصت در جهت تربیت جسم و روح افراد توأمان استفاده کنیم.
گردهمایی پاسداران و سربازان ناحیه سمنان برگزار شد
مدرس حوزه علمیه سمنان در گردهمایی پاسداران و سربازان ناحیه سمنان که در حسینیه شهدای سپاه ناحیه سمنان برگزار شد، گفت: حضور حداکثری ملت نشان رضایت آنان از نظام و دین اسلام است.
حجتالاسلام حسین احمدی اظهار کرد: وظیفه ما در این برهه نگهداشتن این نعمت در وجود خود و در بین مومنان و همچنین پاسداری و حراست از آن است.
وی افزود: در زمان پیامبر(ص) هنگامی که حضرت علی (ع) در غدیر خم به عنوان جانشین و ولی مسلمین توسط ایشان انتخاب شد، این عمل پیامبر(ص) باعث ناامیدی دشمنان و کفار شد.
مدرس حوزه علمیه سمنان بیان کرد: ملت نباید با خلق این حماسه مهم سیاسی به خود مغرور شده، زیرا این کار باعث میشود که به خود ضربه بزنیم.
احمدی خاطرنشان کرد: اعتدال یعنی میانه رو بودن و بر اساس اين تعريف انسان باید در زندگی از افراط و تفریط جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: اعتدال را باید در عبادت، سیاست، اقتصاد، اخلاق و اعتقادات نیز رعایت کرد، زیرا داشتن اعتدال یکی از علائم ایمان به شمار میآيد.
مدرس حوزه علمیه سمنان گفت: انسان باید تابع دستورات و احکام الهی بوده و دارای غیرت دینی باشد که ملت ایران در جنگ هشت ساله تحمیلی این غیرت دینی را با حفظ ایران اسلامی ثابت کردند.
كارگاه آموزشي مبارزه با بيماري سالك در دامغان برگزار شد
فرمانده پايگاه قهرمان كربلا حوزه كوثر دامغان از برگزاري كارگاه آموزشي بهداشتي آشنايي و شناخت بيماري سالك در اين پايگاه خبر داد.
فاطمه جلالوند هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي را ارتقاء آگاهي بسيجيان از اين بيماري فصلي و توانمندسازي آنها بيان كرد.
وي افزود: بسيجيان بايد آگاهي خود را ارتقا بخشند و آگاهي خود را در اختيار ديگران بگذارند تا جامعه از لحاظ علمي و فرهنگي غني باشد.
فرمانده پایگاه کربلا حوززه کوثر دامغان عنوان کرد: برگزاري اين كارگاههاي آموزشي براي جذب هرچه بيشتر جوانان بسيار موثر است و بايد برنامه هاي پايگاه متنوع و پربار باشد.
همچنين كارشناس بهداشت در مورد بيماري سالك گفت: بيماري سالک يكي از مهمترين بيماريهاي قابل انتقال به وسيله حشرات (پشه خاكي) است.
فريبا شاهچراغ افزود: اين بيماري در اغلب نقاط جهان وجود دارد و در برخي از استانهاي كشور ما نيز مشكل بهداشتي ساكنان اين مناطق است.
وی در خصوص علايم بيماري بيان كرد: از علايم اين بيماري این است که در محل گزش پشه ابتدا يك برآمدگي قرمز رنگ به وجود ميآيد، سپس به گره سفت و كبود رنگي تبديل مي شود.
نشست معرفتی کارکنان سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد
استاد حوزه علمیه شاهرود در نشست معرفتی کارکنان سپاه ناحیه شاهرود که به همت عقیدتی سیاسی در حسینیه ثارالله سپاه برگزار شد، با گرامیداشت اعیاد شعبانیه با اشاره به رزق حلال گفت: دست یافتن به حیات طیبه یکی از راههایش رزق حلال است و باید به این مهم دقت شود که روزی که بدست میآوریم از راه حلال باشد و استفاده آن نیز حلال باشد تا رستگار و سعادتمند شویم.
حجتالاسلام سید ولیالله حسینی اظهار کرد: عقل سلیم و پاک و وحی انسان را به مسیر هدایت واقعی رهنمون میکند و ارتزاق حلالی یکی از اصلیترین راههای صعود به سمت کمال است.
وی با اشاره به آیه 69 سوره انفال افزود: خداوند حتی غنیمتهای جنگی را نیز حلال شمرده است و استفاده از آنان را مباح دانسته و تاکید دارد که خداوند بخشنده و مهربان است و از خطاها میگذرد.
استاد حوزه علمیه شاهرود خاطرنشان کرد: باید در خورد و آشامیدن دقت شود و تاکید قرآن و پیامبر و ائمه بر این موضوع است و امام حسین(ع) در روز عاشورا به این مهم اشاره و به لشکریان کفر فرمودند که شکمها و بطنهای شما از لقمه حرام پرُشده که حقیقت را درک نمی کنید.
حسینی تصریح کرد: دست یافتن به حیات طیبه یکی از راههایش رزق حلال است و باید به این مهم دقت شود که روزی که بدست می آوریم از راه حلال باشد و استفاده آن نیز حلال باشد تا رستگار و سعادتمند شویم.
گردهمایی مسئولان عقیدتی نظارت بسیج و نمایندگی ولی فقیه سپاه شاهرود برگزار شد
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود در گردهمایی مسئولان عقیدتی نظارت و قسمتهای زیر مجموعه حوزه ها و کانون های بسیج و قسمتهای نمایندگی ولی فقیه سپاه در حرم شهدای گمنام در ارتفاعات شاهرود برگزار شد، گفت: بار دیگر سرخوردگی و شکست دشمنان نظام و انقلاب با حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم در انتخابات 24 خردادماه رقم خورد.
حجتالاسلام حسین قرغی با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: ما در این مکان یاد و نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و 5 شهید شاهد را گرامی داشته و امیدواریم در انجام مسئولیت های خود به نحوه شایسته کوشا باشیم.
وی با اشاره به انتخابات اظهار داشت: فرصتی که گذشت انتخابات بود و دغدغه این بود که چه کسی رئیس جمهور می شود و گروهها و احزاب چه می کنند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود افزود: به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) "انتخابات می تواند هم فرصت باشد و هم تهدید".
قرغی تصریح کرد: فرصت از این باب که ملت را با همه گرایشها و تیپهای فکری بازهم سرصندوقهای رأی بیایند و بازهم رأی به نظام بدهند و بازهم حماسه سیاسی که مدنظر آقا بود الحمدالله رقم خورد.
وی با اشاره به فرصت تهدید انتخابات گفت: انتخابات میتوانست تهدید باشد که الحمدالله تهدید هم گذشت و با درایت مقام معظم رهبری این فرصت هم از دشمن گرفته شد.
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