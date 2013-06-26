به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه سه‌شنبه با برگزاری چهار مسابقه پیگیری شد که در گروه C ترکیه میزبان مسابقات برابر کلمبیا با یک گل تن به شکست داد تا صدر جدول این گروه را به این تیم آمریکای جنوبی بسپارد. استرالیا هم پیروزی را با شکست 2 بر یک برابر السالوادور عوض کرد تا به قعر جدول این گروه سقوط کند.

در جدول رده‌بندی گروه C کلمبیا با 4 امتیاز صدرنشین است. ترکیه با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+، السالوادور با 3 امتیاز و تفاضل گل 2- و استرالیا با یک امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

در گروه D یونان برابر مالی به تساوی بدون گل رضایت داد اما همچنان صدرنشین این گروه باقی‌ ماند. پاراگوئه هم با یک گل مکزیک را از پیش رو برداشت تا تیم سوم دوره گذشته مسابقات همچنان بدون امتیاز در قعرجدول این گروه قرار داشته باشد.

در جدول رده‌بندی گروه D یونان و پاراگوئه با 4 امتیاز (زده‌، خورده و تفاضل گل) مشابه به ترتیب در رده‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. مالی با 2 امتیاز و مکزیک هم بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم ایستاده‌اند.

نتایج کامل دیدارهای روز سه‌شنبه به شرح زیر است:

گروه C:

* استرالیا یک - السالوادور 2

گل‌ها: جاشوآ بریلانته (9) از استرالیا - دیه‌گو کوکا (17) و خوزه پنا (40) برای السالوادور

* ترکیه صفر - کلمبیا یک

گل: خوان کینترو (52) برای کلمبیا

گروه D:

* مکزیک صفر - پاراگوئه یک

گل: درلیس گونزالس (52) برای پاراگوئه

* مالی صفر - یونان صفر

- روز ششم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز و امشب طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

گروه E:

* شیلی - انگلستان

* عراق - مصر

گروه F:

* نیوزلند - اروگوئه

* کرواسی - ازبکستان