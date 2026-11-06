عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: حمایت از واحدهای اقتصادی، رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از اولویت‌های مدیریتی استان قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه حفظ واحدهای فعال و بازگرداندن بنگاه‌های دچار مشکل به چرخه تولید، نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی استان دارد، افزود: در شرایط کنونی، هر اقدامی که به تثبیت تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها کمک کند، در دستور کار مدیریت اقتصادی استان قرار می‌گیرد.

این مسئول تصریح کرد: رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و تلاش می‌شود با بررسی دقیق مشکلات هر واحد، راهکار عملیاتی متناسب با شرایط آن ارائه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت بخش تولید، مسیر اصلی توسعه اقتصادی استان است و در این مسیر از ظرفیت همه نهادهای مرتبط استفاده خواهد شد.