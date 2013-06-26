افزایش دو برابری تعداد پایگاههای تابستانی اوقات فراغت دانش آموزان در لاریجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خاکپور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه طرح تابستانه اوقات فراغت مدارس بحش، از آغاز اجرای طرح تابستانی غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با فعال شدن تعداد 15 پایگاه در این بخش کوهستانی خبر داد.

وی گفت: با استقبال خوب دانش آموزان بخش لاریجان آمل از طرح اوقات فراغت تابستانه، تعداد پایگاه ها از هفت پايگاه در سال گذشته به 15 پايگاه در سال جاری افزایش یافته است.

خاکپور با اشاره به اينكه اوقات فراغت مكمل درس هاي اصلي دانش آموزان است، افزود: خودباوري و كشف استعدادهاي دروني دانش آموزان از اثرات ثبت اجراي اين طرح درتابستان است.

مدیر آموزش و پرورش لاریجان آمل اضافه کرد: در معرفي و ارائه برنامه ها و فعاليتهاي پايگاههاي طرح اوقات فراغت، به تنوع برنامه ها و رشته هاي مختلف هنري و ورزشي متناسب با سن دانش آموزان و همچنين امكانات و ظرفيتهاي بومي و منطقه اي توجه ويژه اي وجود دارد.

خاکپور ادامه داد: با توجه به ظرفيت هاي موجود اولويت برگزاري طرح غني سازي اوقات فراقت به رشته هاي علمي،فرهنگي ،ورزشي وبه ويژه اردويي و قرآني است.

وی یادآورشد: هدف از اجرای طرح اوقات فراغت، مصون سازی دانش آموزان از آسیب ها و خطرات اجتماعی و نیز کم کردن فاصله آنها در ایام تابستان با دروس آموزشی و تربیتی مدارس است.

