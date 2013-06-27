سقوط ناگهانی قیمت سکه و ارز/ پرونده اصلاح پول ملی به روحانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری موضوع اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش با اشاره به اجرایی نشدن این طرح، آمده است: این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

پس از 8 سال بحث و گفتگو درباره اصلاح قانون کار و ارسال لایحه ای از دولت به مجلس، به نظر می رسد این پرونده نیمه کاره نیز راهی جز پیگیری در دولت یازدهم را نخواهد داشت. باقی ماندن اختلافات کارگران و کارفرمایان در برخی مواد حساس از جمله مبحث قراردادها و دستمزد و مخالفت دولت با پس گرفتن لایحه از مجلس باعث باقی ماندن اختلاف نظرها شده است.

کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه به منظور بهره‌برداری جامع و کامل از تمامی فازهای پارس جنوبی به حداکثر 40 میلیارد دلار نیاز است، اعلام کرد: در طول سه سال گذشته 46 میلیارد دلار هزینه شد اما هیچ فاز جدیدی به تولید نرسیده و مسئولان دولت آینده باید نحوه هزینه منابع مالی را در این میدان مشترک بررسی کنند.

"برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می‌گوید حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود"؛ این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران در واکنش به غیرواقعی بودن دستمزد کارگران اعلام کرده است. با این دیدگاه و اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری احتمال ابطال مصوبه اسفندماه شورای عالی کار درباره افزایش 25درصدی حداقل مزد امسال و افزایش آن به میزان نرخ تورم، قوت گرفت.

جزئیات طرح 5 ماده‌ای مجلس برای احیاء سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری منتشر شد که براساس آن، پیشنهاد شد با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری که مستقیما تحت نظر رئیس جمهور ایفای وظیفه کند، ایجاد شود.

نماینده وینابل (تنظیم کننده قوانین و مقررات دولتی ایالات متحده) در جمهوری اسلامی ایران از آمادگی لازم برای آماده سازی یاداشت تفاهم مورد نیاز دولت‌های آمریکا و ایران در برقراری خطوط پروازی بین شهرهای دو کشور خبر داد.

با گذشت حدد 18 سال از آغاز توسعه اولین فاز پارس جنوبی، توسعه این میدان مشترک گازی با فراز و فرودهای متعددی روبرو بوده است که هر یک از وزیران نفت از سال 1376 تاکنون عملکرد متفاوتی در توسعه بزرگترین میدان گازی جهان بر جای گذاشته اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: فروشندگان ملک مسکونی، رویکرد افزایشی ندارند و در هفته های اخیر شاهد کاهش قیمتها هستیم اما هنوز حباب این بازار به طور کامل حذف نشده است.

مرکز آمار ایران با انتشار شاخص ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1392 را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ 1390 اعلام کرد: نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه امسال را 32.6 درصد رسید.

یکی از کاربران خبرگزاری مهر با ارسال نامه‌ای از «بی‌توجهی یک شرکت ایرانی تولیدکننده لوازم خانگی که تنها دریافت‌کننده 2 سال متوالی عالی‌ترین نشان رعایت حقوق مصرف‌کننده است، نسبت به خدمات پس از فروش و رفع نقص در محصولاتش» انتقاد کرد.

روند تصاعدی تعداد چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که عده ای سودجو بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی با تشکیل موسساتی با عنوان رفع سوء اثر از چک برگشتی به صورت غیرقانونی فعالیت کنند و سودهای کلانی را به جیب بزنند.

به تازگی سازمان جهانی کار گزارشی از وضعیت حقوق و دستمزد ماهیانه 10 کشور جهان منتشر کرد که براساس بررسی ها و مطالعات صورت گرفته در سال 2010 میلادی بوده است. در این گزارش وضعیت دستمزد ماهیانه شاغلان در برخی کشورها اعلام شده است.

در هفته جاری قیمت ها در بازار سکه، ارز و طلا با شیب تندی رو به کاهش گذاشت و در روز گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 1 میلیون و 70 هزارتومان رسید. همچنین قیمت دلار نیز با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده و در نهایت در روز گذشته به 3320 تومان رسید. همچنین هر گرم طلای 18 عیار که در ماه های گذشته افزایش های چشمگیری را در بازار تجربه کرده است، در روز گذشته به 99 هزارتومان کاهش یافت.