مجوز تاسیس پنج باب دبیرستان صدرا در خوزستان صادر شد

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشختانه نگاه سازمان تبلیغات اسلامی و شخص دکتر خاموشی رئیس این سازمان به استان خوزستان بسیار مثبت است به گونه ای که در این خصوص استان خوزستان بیشترین همکاری برای راه اندازی این دبیرستانها از سوی این سازمان را شاهد است.



وی افزود: سازمان تبليغات اسلامي با رويكرد جديد خود در جهت تحقق فرمايشات مقام معظم رهبری و با هدف تربيت فرهيختگان و پژوهشگران اسلام شناس و كادر سازي در عرصه فرهنگ ديني جامعه، اقدام به راه اندازي مدارس علوم و معارف اسلامي در سراسر کشور کرده است. این سازمان مي تواند با هماهنگي آموزش و پرورش مناطق مختلف كشور، در صورتي كه پتانسيل ها و امكانات آموزشي و تربيتي برای تاسيس مدارس علوم و معارف اسلامي وجود داشته باشد، اقدام به راه اندازي مدارس معارف نمايد.



بلک ادامه داد: به این منظور سازمان مدارس معارف اسلامي، به عنوان بخشي از مجموعه سازمان تبليغات اسلامي برای ارتقای سطح علمي، تربيتي و فرهنگي دانش آموزان، فعاليتها و برنامه هاي گوناگوني را انجام مي دهد.



مشاور فرهنگی استاندار خوستان با اشاره به صدور مجوز راه اندازی پنج بابت مدرسه علوم و معارف اسلامی در استان خوزستان در سال جاری اظهار کرد: مدارس جدید در شهرستانهای ماهشهر، باوی، گتوند، هویزه، هندیجان راه اندازی می شوند.



وی از فعالیت 10 مدرسه صدرا ویژه پسران و دختران در استان خوزستان خبر داد و گفت: این مدارس در شهرستانهای اهواز، شوشتر، آبادان، بهبهان و دیگر شهرستانها قرار دارند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به افزایش 80 درصدی متقاضیان تحصیل در مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا عنوان کرد: خوشبختانه در سالهای گذشته بیش از 90 درصد از دانش آموزان در این مدارس جذب حوزه های علمیه و مراکز آموزش عالی شده اند.



حجت الاسلام بلک به ورود دانش آموزان مدارس علوم و معارف اسلامی به حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: بیش از 10 نفر از دانش آموزان مدارس صدرا در استان پس از ورود به حوزه و تحصیل علوم دینی اکنون ملبس به لباس روحانیت شده و به تبلیغ می پردازند.



وی با اشاره به پروژه های در دست ساخت این سازمان در بخش مدارس صدرا در استان گفت: خوشبختانه خیران مدرسه ساز شهرستان شوشتر زمینی برای ساخت مدرسه صدرا در این شهرستان در نظر گرفته اند و اکنون مدرسه ای مجهز در شوشتر ساخته شده است.



مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه در اهواز مدرسه علوم و معارف اسلامی به صورت مجهز ساخته شده است، بیان کرد: این مدرسه با آغاز سال تحصیلی به صورت رسمی افتتاح می شود.



حجت الاسلام بلک کیفیت را مهم ترین اولویت مدارس صدرا عنوان کرد و افزود: این مدارس به منظور تربیت فرزندان انقلاب و حضور آنها در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها از سوی سازمان تبلیغات تاسیس شدند.

