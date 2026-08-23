افتتاح ۸۵۸ پروژه در خراسان جنوبی با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شب گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، امام خمینی(ره)، شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد دولت و بیان اقدامات انجام‌شده در سطح استان به مردم و اصحاب رسانه است.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه خراسان جنوبی افزود: خبرنگاران صدای بی‌صدایان و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و با وجود کمبودها و محدودیت‌ها، صادقانه در مسیر توسعه و بالندگی استان تلاش می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور گسترده مردم استان در مناسبت‌های مذهبی اخیر بیان کرد: در مراسم تشییع شهید آیت‌الله رئیسی بیش از ۳۶۰ موکب به همت مردم برپا شد و در مراسم اربعین نیز مردم خراسان جنوبی در نجف، کربلا و کاظمین حضور پررنگی داشتند.

وی ادامه داد: در برنامه‌های ۲۸ صفر نیز بیش از ۲۰۰ موکب، بیش از ۳۰ کاروان پیاده و بیش از ۱۵۰ هیئت مذهبی در مشهد مقدس حضور داشتند و مردم استان در بیش از ۱۸۰ شهر به صورت شبانه در میدان حضور پیدا کردند.

وحدت و امنیت؛ سرمایه مهم خراسان جنوبی

هاشمی با تأکید بر اینکه اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران مرهون هدایت‌های امام راحل، مقام معظم رهبری و بصیرت مردم است، گفت: در حوادث دی‌ماه سال گذشته، خراسان جنوبی یکی از دو استان کشور بود که هیچ کشته یا شهیدی نداشت.

وی افزود: در این حوادث، با وجود وقوع برخی اتفاقات و آسیب‌ها، ارکان شورای تأمین استان با انسجام و وحدت وارد میدان شدند و دستگاه قضایی، اطلاعاتی و امنیتی، سپاه، بسیج، ارتش و سایر مجموعه‌ها با هدف حفظ وحدت و امنیت مردم پای کار بودند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه وحدت موجود در استان با محوریت نماینده ولی‌فقیه شکل گرفته است، گفت: امروز فضای بسیار خوبی از وحدت و همدلی در خراسان جنوبی حاکم است و باید از این سرمایه برای پیشبرد امور استان استفاده کنیم.

۸۷۵ پروژه در هفته دولت

هاشمی در ادامه به پروژه‌های هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال مجموعاً ۸۷۵ پروژه با اعتبار ۲۳ هزار و ۸۶ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۸۵۸ پروژه با اعتبار ۲۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان افتتاح و ۱۷ پروژه با اعتبار دو هزار و ۸۰۶ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: دولت پروژه جدیدی را که صرفاً برای کلنگ‌زنی باشد، تعریف نکرده و پروژه‌های کلنگ‌زنی مربوط به بخش خصوصی و شهرداری‌هاست؛ چراکه تأکید رئیس‌جمهور بر این بوده است که پروژه‌های دولتی با پیشرفت و تأمین اعتبار مناسب به سرانجام برسند.

وی بیان کرد: ۸۸ درصد پروژه‌های هفته دولت افتتاحی و ۱۲ درصد کلنگ‌زنی است.

هاشمی ادامه داد: از مجموع پروژه‌های هفته دولت، ۷۷۹ پروژه عمرانی با اعتبار هفت هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان و ۹۶ پروژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اعتبار ۱۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به رشد اعتبارات پروژه‌های هفته دولت نسبت به سال گذشته گفت: مجموع اعتبارات پروژه‌های افتتاحی، اقتصادی، عمرانی و کلنگ‌زنی سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان بود که امسال این رقم به ۲۳ هزار و ۸۶ میلیارد تومان رسیده و رشد ۸۴ درصدی داشته است.

پروژه‌های هفته دولت در شهرستان‌ها

استاندار خراسان جنوبی گفت: در شهرستان بیرجند ۷۶ پروژه با اعتبار پنج هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان، خوسف ۴۰ پروژه با اعتبار ۴۲۳ میلیارد تومان، درمیان ۹۵ پروژه با اعتبار ۴۶۳ میلیارد تومان، زیرکوه ۸۶ پروژه با اعتبار یک هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان، سرایان ۵۰ پروژه با اعتبار ۲۵۴ میلیارد تومان، سربیشه ۱۱۲ پروژه با اعتبار یک هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان، طبس ۵۴ پروژه با اعتبار سه هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان، عشق‌آباد ۲۱ پروژه با اعتبار ۹۶ میلیارد تومان، فردوس ۷۹ پروژه با اعتبار یک هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان، قاینات ۱۰۴ پروژه با اعتبار یک هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان و نهبندان ۸۲ پروژه با اعتبار دو هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: برنامه‌های هفته دولت با محوریت مردم برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم در این ایام صرفاً جلسات اداری برگزار نشود، بلکه پروژه‌ها با حضور مردم به بهره‌برداری برسد و از این فرصت برای امیدآفرینی استفاده شود.

دعوت از وزرا برای حضور در خراسان جنوبی

هاشمی از دعوت برخی وزرا و معاونان وزرا برای حضور در خراسان جنوبی هم خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم یک یا دو نفر از وزرا در استان حضور داشته باشند و برخی معاونان وزرا نیز برای افتتاح پروژه‌ها و پیگیری امور به خراسان جنوبی سفر خواهند کرد.

وی افزود: بنده و معاونان استانداری نیز در شهرستان‌ها حضور خواهیم داشت و برنامه‌های هفته دولت با محوریت مردم اجرا می‌شود.

تحقق بیش از ۱۱۳ درصدی مصوبات سفر رئیس‌جمهور

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۳ درصد مصوبات سفر رئیس‌جمهور محقق شده است.

وی پروژه راه‌آهن را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان دانست و گفت: از ابتدای اجرای پروژه راه‌آهن تاکنون حدود ۷.۳ همت اعتبار هزینه شده که بیش از پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن در دولت شهید آیت‌الله رئیسی هزینه شده است.

هاشمی ادامه داد: در ادامه نیز سه هزار میلیارد تومان برای راه‌آهن مصوب شد که در کمتر از یک سال به طور کامل محقق شد و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شد؛ بنابراین در مجموع سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در کمتر از یک سال برای این پروژه محقق شده است.

وی تأکید کرد: این اتفاق در شرایطی رقم خورده که کشور با جنگ مواجه بوده و نشان‌دهنده عزم دولت برای تکمیل پروژه‌های مهم و مطالبات اساسی مردم استان است.

افزایش چندبرابری جذب اعتبارات

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به رشد اعتبارات استان گفت: در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مجموع اعتبارات ملی و استانی استان حدود ۲.۹ همت بود که این رقم در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به حدود ۶.۷ همت و در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۱۱.۵ همت رسیده است.

هاشمی افزود: بر این اساس، اعتبارات جذب‌شده استان در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ چندین برابر افزایش یافته و تاکنون ۹۹ درصد اعتبارات سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ جذب شده است.

وی با قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، معاونان استانداری و مجموعه‌های مختلف استان گفت: این موفقیت حاصل کار جمعی و برگزاری جلسات مستمر، پیگیری دستگاه‌ها و همراهی مدیران برای جذب اعتبارات است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان ضمن عذرخواهی از خبرنگارانی که تاکنون فرصت دیدار و بازدید از مجموعه آنها فراهم نشده است، گفت: تلاش می‌کنیم این دیدارها انجام شود و ارتباط با اصحاب رسانه را بیش از گذشته دنبال خواهیم کرد.