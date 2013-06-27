شهید بهشتی از بزرگترین افتخارات قوه قضاییه محسوب می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای عمروآباد ورامین و گرامیداشت هفته قوه قضاییه صبح پنج شنبه با حضور عبادالله میرزایی مطلق رئیس دادگستری شهرستان ورامین، سید محمد حسینی دادستان، سید رضا طباطبایی بخشدار مرکزی شهرستان و جمع کثیری از قضات دادگستری و اهالی روستای قشلاق عمروآباد به همت شورای فرهنگی روستای قشلاق عمروآباد و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین برگزار در مسجد صاحب الزمان(عج) این روستا برگزار شد.

عبادالله میرزایی مطلق در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانش ضمن بیان اهمیت قضاوت در اسلام گفت: قضاوت با جان و مال افراد سر و کار دارد و از این حیث نیاز به دقت فراوان دارد.

وی سپس به ویژگی های اخلاقی آیت الله دکتر شهید بهشتی اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان می دانستند این شخصیت برجسته برای انقلاب بسیار ارزشمند است و به همین دلیل وی را به شهادت رساندند، اما موفق نشدند به انقلاب شکوهمند اسلامی ضربه وارد کنند.

ایده‌ های شهید بهشتی همواره راهگشای قوه قضاییه است

رئیس دادگستری شهرستان ورامین بیان داشت: شهید بهشتی یکی از بزرگترین افتخارات قوه قضاییه کشور محسوب می ‌شود، این شهید بزرگوار به عنوان یک الگو در رأس قوه قضاییه قرار دارد و افکار و ایده‌ های شهید بهشتی همواره و حتی پس از سالها نیز راهگشای قوه قضائیه کشور است.

وی اضافه کرد: بهشتی اسوه نظم و انضباط بود و بر این موضوع اعتقاد راسخ داشت که دین اسلام و قوانین شرع مقدس بهترین قانوان برای حکومت است و اسلام قدرتمند ترین و محکم ‏ترین قوانین را برای ایجاد حکومت اسلامی دارد و بر همین اعتقاد، آن شهید مظلوم در اویل انقلاب برای تدوین قوانین منطبق با شریعت اسلام ناب محمدی(ص) پافشاری بسیاری می کرد.

میرزایی مطلق بیان داشت: شهيد بهشتی خود را يک مسلمان علوی می ‏دانست که الگويش در همه عرصه‏ ها به خصوص عرصه سياست و اجتماع، حضرت علی(ع) بود؛ شهيد بهشتی اخلاص و صداقت را در تمام عرصه‏ های اجتماعی و سياسی داشت و مقام و منصب را راهی برای خدمت به مردم می ‏دانست.

گفتنی است، در پایان مراسم از خانواده معظم شهدای روستای قشلاق عمروآباد ورامین با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.