عقلانیت به جای تفرقه؛ مکتب شهید بهشتی بازخوانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضائیه در گرمسار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضا، اظهار کرد: شهادت شهید بهشتی در ابتدای انقلاب و شهادت رئیسجمهور شهید در دوران کنونی، از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشود که موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شده است.
وی با تبریک هفته قوه قضائیه به کارکنان این دستگاه، افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تفکر، درایت و عقلانیت شهید بهشتی نیاز دارد؛ شخصیتی که در برابر هجمهها و جریانهای انحرافی با صبر و تدبیر ایستاد و مانع ایجاد تفرقه در کشور شد.
فرماندار گرمسار با اشاره به شباهتهای تاریخی میان شهید بهشتی و شهید آیتالله رئیسی، تصریح کرد: همانگونه که شهادت شهید بهشتی موجب همگرایی نیروهای انقلاب شد، شهادت رئیسجمهور شهید نیز زمینهساز تقویت وحدت و همدلی در میان اقشار مختلف مردم شده است.
همتی عقلانیت را مهمترین درس مکتب شهید بهشتی دانست و تاکید کرد: دفاع از انقلاب اسلامی نیازمند رویکردی عقلانی و وحدتبخش است؛ رویکردی که به جای دامن زدن به اختلافات، زمینه جذب حداکثری مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام را فراهم کند.
وی همچنین با قدردانی از خدمات قوه قضائیه افزود: تداوم تلاشها برای صیانت از حقوق مردم، برقراری عدالت و حفظ امنیت اجتماعی مورد تأکید است.
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