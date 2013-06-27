10 روستای شهرستان ساوه و تفرش از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند

محسن كهوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله انتخاب پیمانکار اجرای خط تغذیه گاز ،حد فاصل روستاهاي ياتان تا مقصودآباد از توابع شهرستان ساوه در استان مركزي در کمیته مناقصات این شرکت انجام شده است.

وی ادامه داد: با اجراي اين پروژه زمينه گازرساني به روستاهاي خانقا،مقصود آباد،شادباغي ،ساري سفلي،گزل دره،چالفخره،قارلق،حميديه و كره بر از توابع شهرستان ساوه با 700 خانوار فراهم می شود.

کهوند با بیان اینکه پيش بيني هزينه گازرساني به اين 9 روستا بالغ بر 25 ميليارد و 104 ميليون ريال برآورد شده است تصریح کرد: برای اجرای پروژه یاد شده نیاز به انجام پنج هزار و350متر لوله از نوع فولادی مي باشدکه اجرای اين پروژه ، توسط شرکت « البرز تاسيسات تلاش» طي 150 روز تقويمي انجام خواهد شد.

وی از از مرحله انتخاب پیمانکار اجرای گازرساني روستاي سفيد شبان از توابع شهرستان تفرش دراستان مرکزی درکمیته مناقصات این شرکت خبر داد و گفت: جهت اجرای اين پروژه نیاز به انجام 11هزار و 500متر شبكه گاز از نوع پلي اتيلن همچنين اجراي 40 مورد علمك گاز مي باشد،كه اجرای تمام اين مراحل، توسط شرکت «آراد پيشه اراك» انجام خواهد شد.

مديرعامل شركت گاز استان مركزي گفت: هزینه كلي تأمین کالا واجرای گازرسانی به اين روستا بالغ بر چهار ميليارد و 32میلیون ریال برآوردگرديده است كه پس از گازرساني به روستاي سفيد شبان از توابع شهرستان تفرش ،ساکنین 40خانواری اين روستا از نعمت ارزشمند گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

وی مدت اجراي اين پروژه را 150 روز تقويمي عنوان کرد.



