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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

کهوند هشدار داد:

کاهش مصرف گاز بهانه سودجویی در اراک/دستگاههای کاهنده مصرف گازتقلبی است

کاهش مصرف گاز بهانه سودجویی در اراک/دستگاههای کاهنده مصرف گازتقلبی است

اراک –خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی با بیان اینکه کاهش مصرف گاز بهانه سودجویی شده است گفت: دستگاههاي تقلبی كاهنده مصرف گاز که از سوی دلالان به مردم فروخته می شود مورد تایید شرکت گاز نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کهوند نسبت به خرید این دستگاهها از سوی مردم هشدار داد و افزود: این دستگاهها را نخريد و سود جويان را به نيروي انتظامي معرفي كنيد.
 
وی ادامه داد: سود جویان ضمن تماس با شهروندان و پس از اخذ برخی اطلاعات شخصی افراد،از جمله میزان درآمد و موارد مشابه و با اعلام اطلاع و تایید شرکت ملی گاز ایران ،نسبت به ترغیب مردم برای خرید کیت های کاهنده مصرف گاز طبیعی اقدام می کنند.
 
وی ابراز داشت: این افراد با استفاده از عناوینی مثل ناظرین سامانه واریز یارانه و ضمن اعلام شماره حساب، نسبت به دریافت مبالغ متفاوتی در ازاء ارایه دستگاه ادعایی اقدام می کنند.

این مقام مسئول اظهار کرد: بر این اساس ضمن تکذیب و رد هرگونه اطلاع و یا تایید افراد و دستگاه ها و کیت های مورد ادعا از سوی شرکت ملی گاز ایران، از مردم عزیز درخواست می شود در صورت تماس یا مراجعه این افراد سود جو، نسبت به گزارش مراتب به نیروی انتظامی و سایر مراجع  واز جمله شرکت گاز استان اقدام فرمایند.

کد مطلب 2119067

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