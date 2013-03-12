130 خانوار روستای ساوه از گاز طبیعی بهره مند می شوند

محسن کهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اففزود: عمليات گازرساني به روستاي دربند از توابع نوبران ساوه تا يكماه آينده آغاز مي‌شود در نيمه اول سال 92 ساكنين 130خانواري روستا دربند نوبران ساوه در استان مركزي با اجراي اين پروژه از نعمت گاز طبيعي بهره مند خواهند شد.

وی هزينه برآوردي گازرساني به اين روستا با در نظر گرفتن تأمين كالا و اجراي آن معادل دوميليارد و90ميليون ريال عنوان کرد و گفت: جهت گازرساني به روستاي دربند نياز به اجراي 5900 متر شبكه گاز از نوع پلي‌اتيلن و نصب 130 مورد علمك گاز مي‌باشد كه شركت برنده مناقصه طي 150 روز تقويمي ملزم به اجراي آن مي‌باشد.

شرکت 60 نفر از استان مرکزی در آزمون شبکه تبلیغی کشور

کارشناس پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از شرکت 60 نفردر آزمون غیرحضوری عاشورا پژوهی ویژه شبکه تبلیغی کشور خبر داد و گفت: مبلغین و مبلغات با مطالعه کتاب آذرخش کربلا اثر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به صورت غیر حضوری آمادگی لازم را برای شرکت در آزمون کسب کرده اند.

مهین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون با هدف ترویج و توسعه آموزش های مجازی برای گروه های تبلیغی، توانمند سازی آنها متناسب با مأموریت های تبلیغی و ایجاد سیر مطالعاتی با معرفی کتب آموزشی مورد نیاز برای مخاطبان تبلیغی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: علاوه براین این سازمان در سال جاری این دوره ها را با برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری تفسیر جزء 30 قرآن ویژه روحانیون مستقر آغاز و در ادامه با برگزاری 2 دوره ی عاشورا پژوهی و سیره شناسی پیامبر اعظم (ص) اجرایی کرده است.

لزوم آموزش فرهنگ ترافيك براي اقشار مختلف اجتماعي

فرمانده انتظامي شهرستان خمين با تاكيد بر لزوم آموزش فرهنگ ترافيك براي اقشار مختلف اجتماعي گفت: با توجه به اهميت آموزش فرهنگ ترافيك در بين كليه اقشار جامعه به خصوص كودكان به واسطه بالا بودن ميزان آسيب پذيري آنها ، با برنامه ريزي دقيق ، آموزش ها مفاهيم ترافيكي براي اين گروه مخاطب در سطح شهرستان به مرحله اجراء گذاشته شده است.

سرهنگ عزيزاله اويسي به تاثير آموزش مفاهيم ترافيكي بر كودكان اشاره كرد و بيان داشت : براي آموزش مفاهيم ترافيك به كودكان ، مكاني خاص به عنوان پارك آموزش ترافيك ، كه كودكان با حضور در اين مراكز در فضايي شاد و مفرح به يادگيري مطالب مي پردازند، در شهرستان خمين در نظر گرفته شده است.

وی گروه هاي مخاطب در اين آموزش ها را بيشتر مهد كودك ها ، پيش دبستاني ها و دبستاني ها برشمرد و گفت : از ابتداي سال نزديک به 2 هزار نفر از کودکان در اجراي اين طرح آموزش داده شده اند و اين مهم توانسته بازده قابل توجهي در كاهش تصادفات و سوانح و ضايعات جاني و مالي در سطح شهرستان به همراه داشته باشد.

كشف 14هزار و 241 عدد انواع مواد محترقه

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان مركزي از كشف 14هزار و 241 عدد انواع مواد محترقه طي سه عمليات جداگانه در شهرستان هاي اراك و خمين و دليجان خبر داد و گفت: در اين راستا سه نفر دستگير و دو واحد صنفي نيز پلمپ شدند.

سرهنگ سیامک قاسمي گفت: با اشاره به برخورد قاطع پليس با عرضه کنندگان مواد محترقه غير مجاز تاکيد کرد:پليس با افرادي که در جهت کسب سود و منافع شخصي،اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه در بين شهروندان مي کنند و باعث حوادث ناگوار براي خانواده ها مي شوند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد كرد.

وی از عموم شهروندان خواست، اگر اطلاعاتي در مورد پخش اين گونه مواد دارند بلافاصله مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند تا اقدام قانوني صورت پذيرد.