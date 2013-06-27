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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

دولت ونزوئلا از توطئه اپوزیسیون پرده برداشت

دولت ونزوئلا از توطئه اپوزیسیون پرده برداشت

دولت ونزوئلا شب گذشته نواری ضبط شده از جلسه اپووزیسیون این کشور منتشر کرد که در این جلسه درباره دیدار با مقامات آمریکا و برنامه ریزی برای توطئه در این کشور آمریکای لاتین، صحبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نوار ضبط شده مربوط به سخنان "ماریا کورینا ماچادو" از نمایندگان مجلس ونزوئلا که از چهره های مطرح اپوزیسیون ونزوئلا محسوب می شود، است.

ماچادو رسما پذیرفت صدای داخل نوار به وی تعلق دارد اما اعلام کرد که یک مکالمه خصوصی به صورت غیر قانونی شنود شده و با اهداف خاصی تنظیم و پخش گشته است.

وی در کنفرانسی خبری بیان داشت: کسانی که مکالمات را ضبط کرده اند، از دو ساعت مکالمه، قسمت هایی را برگزیده و کوشیده اند با ویرایش آن ها، محتویات کلی را تحت تاثیر قرار دهند.

کد مطلب 2085203

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