دولت ونزوئلا از توطئه اپوزیسیون پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نوار ضبط شده مربوط به سخنان "ماریا کورینا ماچادو" از نمایندگان مجلس ونزوئلا که از چهره های مطرح اپوزیسیون ونزوئلا محسوب می شود، است.

ماچادو رسما پذیرفت صدای داخل نوار به وی تعلق دارد اما اعلام کرد که یک مکالمه خصوصی به صورت غیر قانونی شنود شده و با اهداف خاصی تنظیم و پخش گشته است.

وی در کنفرانسی خبری بیان داشت: کسانی که مکالمات را ضبط کرده اند، از دو ساعت مکالمه، قسمت هایی را برگزیده و کوشیده اند با ویرایش آن ها، محتویات کلی را تحت تاثیر قرار دهند.