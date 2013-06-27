محصولات زراعی آذربایجان شرقی سالم ترین محصول کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمديان ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این استان اقدامات جدی برای کشاورزی ارگانیک انجام داده و در بسیاری از بخش ها به جای استفاده از کودهای شیمیایی از کودهای طبیعی بهره می برد، همچنین با استفاده از روش بيولوژيکي مبارزه گسترده اي علیه آفات مزارع انجام داده است.

وی همچنین با اشاره به ورود مرغ بدون آنتی بیوتیک به بازارهای استان طی سال های گذشته گفت: این نوع از مرغ ها دارای ضریب بهداشتی بالایی بوده و سلامت مصرف کنندگان را تضمین می کند.

محمدیان با بیان اینکه محصولات كشاورزي ايران از نظر سلامت جزو10 كشور اول جهان قرار دارند، گفت: محصول سالم‌، محصولي است که داراي حد مجاز باقيمانده آفت‌کش، عناصر، فلزات سنگین بوده و تحت نظارت کارشناسان ناظر تولید شده است.

وی ادامه داد: درسال گذشته نیز با هدف توليد محصولات زراعي سالم در استان مبارزه ای علیه آفات، بيماري ها و علف هاي هرز مزارع به روش تلفيقي يا آي پي ام آغاز شد که به خوبی می توان تاثیر آن را در تولید محصولات سالم مشاهده کرد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان افزود: تا پایان برنامه توسعه پنجم باید 25 درصد از سطح زير کشت محصولات گلخانه‌اي به منظور تولیدات محصول سالم تحت پوشش مديريت تلفيقي آفات قرار گيرد.