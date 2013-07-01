به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در خصوص وضعیت باشگاه استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: دعا کنید نگاه دولتمردان نسبت به باشگاه استقلال عوض شده و با تزریق پول و منابع مالی شرایطی را به وجود آورند تا ما به عنوان نماینده ایران عملکرد خوبی در لیگ قهرمانان داشته باشیم.

وی افزود: وجداناً مشکلات مالی به تیم استقلال لطمه وارد کرده است، تیمی که امسال سه موفقیت بزرگ شامل قهرمانی لیگ، صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا و کمک به تیم ملی برای صعود به جام جهانی داشته است امروز نباید وضعیتش به گونه‌ای باشد که با 8 بازیکن تمرین کند.

سرمربی تیم استقلال در خصوص نشستش با فتح‌الله‌زاده اظهار داشت: در این نشست در خصوص مسایل مالی صحبت کردیم و اینکه با این شرایط چگونه می‌توان کار را ادامه داد. ما 6-7 ماه برای استقلال زحمت کشیدیم اما متاسفانه این اواخر اتفافاتی افتاد که زحمات ما 40 تکه شد.

وی که در یکی از برنامه‌های شبکه ورزش صحبت می‌کرد، در ادامه خاطرنشان کرد: واقعاً خنده‌‎دار است زیرا در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که اره به دست بگیرند و زحمات یک مجموعه را مانند یک درخت قطع کنند.

قلعه‌نویی به نکته جالبی هم اشاره کرد: فصل گذشته که برای برگزاری دیدارمان در لیگ قهرمانان آسیا به امارات رفته بودیم، متوجه شدیم یک تیم این کشور که حتی در لیگ قهرمانان هم حضور ندارد 300 میلیون درهم یعنی معادل 300 میلیارد تومان هزینه کرده است اما ما امروز در بین 8 تیم برتر آسیا هستیم و 6 بازیکن بزرگسال تاکنون در تمرینات ما شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: مجموعه استقلال امروز زجر می‌کشد اما هیچ کسی به ما توجه لازم را ندارد. هرچند محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان یک میلیارد تومان به باشگاه استقلال پرداخت و قرار است به زودی یک میلیارد تومان دیگر هم بدهد که باید از او تشکر کنیم اما با این پول ها مشکل استقلال حل نمی شود.

سرمربی استقلال همچنین گفت: شما ببینید ما مدت‌ها روی آرش افشین برنامه‌‎ریزی کرده بودیم اما به خاطر مسایل مالی نتوانستیم او را جذب کنیم. متاسفانه در این روزهای حساس نقل و انتقالات به خاطر مسایل مالی در رقابت با برخی تیم‌ها عقب افتادیم.