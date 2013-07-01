به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری گفت: دانشگاه پیام نور در راستای برداشتن سد کنکور و آرامش خاطر جوانان جویای علم، توانست پس از 4 سال کار کارشناسی متخصصین، کنکور را در تمام کد رشته محل های خود، حذف کند.

قائم مقام وزیر علوم، اظهار داشت: به این ترتیب وعده دولت و مجلس مبنی بر حذف کنکور، برای نخستین بار توسط دانشگاه پیام نور در تمامی کد رشته ها محقق شد و از این پس کسانی که در کنکور سراسری شرکت نکرده اند می توانند از طریق دفترچه جدیدی که همراه با دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش توزیع می شود رشته خود را انتخاب کنند.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور، این دانشگاه سال گذشته موفق به حذف آزمون در 6000 رشته محل شده بود و در حال حاضر نیز توانست کنکور مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته را به طور کامل حذف کند.

زیاری گفت: به این ترتیب در فراگیر سال 92 که در مهر ماه پذیرش خواهیم داشت نیز دیگر مقطع کارشناسی نداریم و این دوره فقط در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: حذف کنکور علاوه بر حذف مخارج مالی احتمالی که برای متقاضیان در برداشت، موجب آرامش خاطر بیشتر جوانان آینده ساز میهن اسلامی ما خواهد شد و از این پس آنها می توانند با فراغ بال به تحصیل خود در دوران دبیرستان ادامه دهند و با کسب نمرات عالی امکان تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود را فراهم کنند.