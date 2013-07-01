به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی راد ظهر دوشنبه در ستاد غنی سازی اوقات فراغت گفت: ادارات و سازمان های مرتبط با بحث اوقات فراغت، باید از امکانات موجود جهت اجرای بهینه برنامه های غنی سازی اوقات فراغت بهره گیری نمایند تا جوانان و نوجوانان به بهترین نحو از وقت خود در طول تابستان استفاده نمایند.

سلطانی راد با اشاره به اینکه باید کیفیت کلاس ها را بالا برد، افزود: مسئولان باید برنامه های مدونی را ارائه نمایند تا کلاس های غنی سازی به بهترین نحو و با کیفیت بالا اجرا شود که نسل جوان با شرکت در این برنامه ها احساس اتلاف وقت نکنند.

وی ادامه داد: برنامه های پیش بینی شده باید از تنوع بسیاری برخوردار باشد و در این پیش بینی ها نیز علاقه مندی نسل جوان ملاک برنامه ریزی قرار گیرد.

سلطانی با اشاره به اینکه جذابیت برنامه های غنی سازی اوقات فراغت برای نسل جوان بسیار حائز اهمیت است، عنوان داشت: روش تدریس، فن بیان و فضای کلاس ها باید به نحوی باشد که سبب حضور مستمر جوانان و نوجوانان در برنامه های کانون ها شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های متولی غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان در شهرستان نیز از ابتدای فصل تابستان شروع به فعالیت نموده اند، گفت: مجموعه آموزش و پرورش لالجین در قالب تشکیل 8 پایگاه اقدام به برگزاری کلاس های قرآنی، تربیتی، ورزشی، شرکت در اردوهای جهادی با تحت پوشش قرار دادن 339 دختر و 149 پسر و دانشگاه پیام نور شهرستان تا شهریور ماه سال جاری اقدام به اعزام 250 نفر از دانشجویان به اردوهای جهادی همراه با اعزام 25 نفر از روحیان حوزه علمیه برای اجرای برنامه های اعتقادی، فرهنگی، هنری، علمی و همچنین اجرای طرح های عمرانی با کمک دانشجویان در روستاهای باباعلی، حسن قشلاق، کموش بلاغ، آب باریک و رسول آباد نموده است.

سلطانی ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نیز به منظور غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان تحت پوشش خود اقدام به برگزاری کلاس های قرآنی، مسابقات قرآنی، برنامه های ورزشی، کوهنوردی برای جانبازان و همسرانشان، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری تفسیر و ختم قرآن در ماه مبارک رمضان، تجلیل از فعالان قرآنی و دانش آموزان ممتاز در طول تابستان و همچنین سازمان جهاد کشاورزی نیز به همین منظور برنامه های خود را در دو محور اختصاصی جهاد که شامل پذیرش کار آموز و همکاری با بسیج سازندگی در عرصه های مختلف با اعزام 3 هزار نفر روز به اردوهای جهادی در راستای آموزش بخش کشاورزی و همکاری با سایر ارگان های شهرستان در راستای غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان شهرستان اقدام نموده است.

وی همچنین اعلام داشت: در پایان برنامه های تابستانی با نظر سنجی از شرکت کنندگان نقاط ضعف و قوت این کانون ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مشاور فرماندار در امور بانوان نیز در این جلسه گفت: چهار همایش سبک زندگی و تربیت فرزند تا پایان تابستان برگزار خواهد شد.

ندا محبی در پایان افزود: به منظور غنی سازی اوقات فراغت بانوان شهرستان، امور بانوان اقدام به برگزاری پنج کلاس طرح رحمت که هر کلاس شامل 12 جلسه آموزش احکام، تربیت فرزند، همسر داری، مهارت های زندگی، برگزاری دوره NLP برای فارغ التحصیلان دانشگاهی با حضور 60 نفر از اعضاء انجمن فارغ التحصیلان و برگزاری کلاس های متعدد علمی، فرهنگی و هنری نموده است.