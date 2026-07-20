به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست ساماندهی امور جوانان شهرستان گناوه اظهار کرد: برنامههای اوقات فراغت باید هدفمند، باکیفیت، اثربخش و نتیجهبخش طراحی و اجرا شوند تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل جوان، زمینه رشد فکری، فرهنگی، اجتماعی و مهارتی آنان را فراهم کند.
فرماندار گناوه افزود: برنامهریزی مناسب و مطلوب برای اوقات فراغت، علاوه بر اینکه یک سرمایهگذاری ارزشمند برای تضمین آینده جامعه است نقش موثری نیز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی بیان کرد: ضروری است دستگاههای مرتبط با ایجاد یک رویکرد مشترک، از ظرفیتها، امکانات و تجربیات یکدیگر به بهترین شکل استفاده کنند و اجرای برنامهها را تنها به مجموعه خود محدود نکنند.
نماینده عالی دولت وفاق ملی ادامه داد: در برگزاری کلاسها و برنامههای اوقات فراغت، تعامل و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی، مساجد و مراکز فرهنگی میتواند موجب افزایش کیفیت و اثربخشی برنامهها شود.
اسفندیاری گفت: در دین مبین اسلام به تربیت نگاه خاصی شده و مدیران باید با این نگاه، در مسیر تربیت نسلی متعهد، توانمند و در تراز جامعه اسلامی گام بردارند.
فرماندار گناوه همچنین با اشاره به گسترش فعالیت رسانههای معاند و تأثیرگذاری آنها بر افکار عمومی، خاطرنشان کرد همه دستگاهها، خانوادهها و نهادهای فرهنگی باید با همافزایی و همکاری، برای کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و صیانت از نسل جوان تلاش کنند.
وی بیان کرد: مربیانی که برای برگزاری دورههای آموزشی اوقات فراغت بهکار گرفته میشوند، باید از صلاحیتهای لازم برخوردار بوده ،افرادی سالم و متعهد باشند.
فرماندار گناوه از تلاش ها و برنامه ریزی مناسب همه مدیران شهرستان جهت برپایی کلاس های اوقات فراغت تابستانه امسال قدردانی کرد.
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