به گزارش خبرنگار مهر، این محفل امروز در مسجد جامع شهر، سالن ارشاد اسلامی و مسجد امام حسن عسگری (ع) علی آبادکتول با حضور حاج احمد دباغ قاری بین المللی قرآن برگزار شد.

حاج احمد دباغ استاد بین المللی و حافظ قرآن کریم به همراه فرزندش ظهر دوشنبه در محفل انس با قرآن در مسجد جامع شهر علی آبادکتول به قرآئت کلام اله مجید پرداختند و به سئوالات دینی حاضران پاسخ دادند.

حاج احمد دباغ و فرزندش با سفر به چندین کشور اسلامی تاکنون مقام های برتر قرآنی کسب کرده اند.

کارشناس قرآن اداره تبليغات اسلامي علي آباد کتول نیز با اشاره به افتتاح خانه قرآن در شهرستان گفت: خانه هاي قرآن نقش مهمي در ترويج فرهنگ قرآني دارند.

حجت الاسلام سید مهدی میررسولی با تجليل از مقام بالاي متوليان حوزه ي قرآني تصريح کرد: از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است که قاريان و حافظان مانند انبيا از دنيا مي روند و همراه آنان از گورها برانگيخته مي‌شوند، در كنار آنان از صراط مي‌گذرند و پاداش آن‌ها را از خداوند دريافت مي‌كنند.

کارشناس اداره تبليغات اسلامي علي آباد کتول گفت: قاريان و حافظان قرآن نزد پيامبر اسلام صلي اللّه عليه و آله، و اميرمؤمنان عليه السلام جايگاهي والا داشتند و مورد احترام و تشويق مادي و معنوي آن بزرگان قرار مي‌گرفتند.

ميررسولي گفت: بانيان حوزه قرآني در ثواب قاريان و حافظان قرآني شريک هستند و با ايجاد بستر فعاليت هاي قرآني،مورد توجه و عنايت حق تعالي قرار مي گيرند.