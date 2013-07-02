نمایشگاه "طرح ضیافت" در همدان برگزار می شود/ تخفیف پنج تا 20 درصدی اقلام اساسی

علی دانش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به دلیل نزدیکی به ماه مبارک رمضان برپایی این نمایشگاه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است تا بر این اساس اجناس اساسی و مورد نیاز مردم در این ایام به قیمت مناسب و بعضا دولتی در اختیارشان قرار گیرد.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه نمایشگاه "طرح ضیافت" از دوازدهم تا بیست و یکم تیرماه در همدان برگزار می شود، عنوان داشت: برپایی نمایشگاه طرح ضیافت با نمایشگاه عرضه مواد غذایی در نمایشگاه بین المللی همدان همزمان شده است.

وی همچنین گفت: اقلامی که مورد نیاز مردم است به تناسب حاشیه قیمتی که دارد بین پنج تا 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.

دانش ابراز داشت: در این نمایشگاه اقلام دولتی چون گوشت و مرغ گرم و گوشت و مرغ منجمد، حبوبات، قند و شکر و فرآورده های لبنی و موادی که در این ایام اهمیت دارند چون خرما نیز عرضه مستقیم خواهد شد و در صورت امکان به قیمت دولتی خواهند داشت.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اضافه کرد: در بحث روغن نیز تصمیم بر این است که از طریق کارخانجات مستقر در استان در این نمایشگاه توزیع مستقیم شود.

کارخانجات عمده ای که در استان هستند نیز همکاری کرده و در این نمایشگاه حضور دارند تا تولیدات خود را به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به ماهیت ماه رمضان و نوع نیاز مردم عموم اقلامی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد مواد غذایی است.

دانش با اشاره به رصد برگزاری نمایشگاه های طرح ضیافت در سال های گذشته نیز افزود: بیشتر بحث ها در غرفه ها بحث قیمت است که بر اساس رصد برگزاری این نمایشگاه در سال های گذشته امسال درصدد رقع نواقص و تقویت نقاط قوت نمایشگاه طرح ضیافت در همدان برآمدیم.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: تمام اقلامی که در نمایشگاه طرح ضیافت عرضه خواهند شد رصد شده و استاندارد هستند و تمام موارد بهداشتی نیز در آنها رعایت شده است.